Pokémon Go : Tout savoir sur les Effets Aventure de Dialga et Palkia

L’introduction des formes originelles de Dialga et Palkia dans Pokémon Go apporte une toute nouvelle mécanique appelée Effets Aventure. Voici comment ils fonctionnent.

Les formes originelles de Dialga et Palkia sont sur le point de faire leurs débuts dans Pokémon Go, et elles sont lancées en même temps qu’une nouvelle mécanique.

En plus de ces versions spéciales hisuiennes des légendaires classiques de Sinnoh, la Tour Pokémon Go Sinnoh introduit quelque chose appelé Effets Aventure dans le jeu. Cela permet aux joueurs d’obtenir des bonus spéciaux en utilisant de puissantes attaques en dehors des combats.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Niantic a indiqué que ce n’était que le début pour cette nouvelle fonctionnalité, alors voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les Effets Aventure et comment les utiliser.

The Pokémon Company Il est enfin possible de transférer Dialga et Palkia dans Pokémon Écarlate et Violet !

Que sont les Effets Aventure dans Pokémon Go ?

Niantic décrit les Effets Aventure comme des “bonus temporaires” pour aider les dresseurs de Pokémon Go. Cela implique que les Pokémon utilisent des attaques puissantes en dehors des combats pour conférer des effets utiles.

Lors de leur débuts, les Effets Aventure seront exclusifs à Dialga et Palkia en forme originelle. Cependant, les développeurs ont laissé entendre que d’autres seront ajoutés plus tard, en disant : “Qui sait quels Effets Aventure pourraient être découverts à l’avenir…”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment utiliser les Effets Aventure dans Pokémon Go

Les joueurs qui possèdent un Pokémon capable de déclencher un Effet Aventure peuvent l’activer en se rendant sur la page du Pokémon et en faisant défiler vers le bas jusqu’à la section “Effets Aventure”.

Les Effets Aventure coûtent des Poussières Étoiles et des bonbons pour être activés, le montant augmentant en fonction de la durée souhaitée pour l’Effet. Vous pouvez prolonger la durée après avoir activé un Effet Aventure, avec un maximum de 24 heures.

Notez que vous ne pouvez activer qu’un Effet Aventure à la fois.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tous les Effets Aventure dans Pokémon Go

Jusqu’à présent, deux effets aventure ont été annoncés pour Pokémon Go. Ils seront exclusifs à Dialga et Palkia en forme originelle, car ils sont basés sur leurs attaques signatures.

Notez que, bien que Queulorior capturé via Go Snapshot puisse généralement apprendre n’importe quelle attaque, il ne pourra pas apprendre ces attaques particulières.

Hurle-Temps

L’attaque signature de Dialga en forme originelle, Hurle-Temps, affecte de manière appropriée les minuteries dans Pokémon Go. Plus précisément, elle met en pause le minuteur sur l’Encens, l’Encens d’aventure quotidienne, les Œufs Chance et les Morceaux d’Étoile lorsqu’elle est active.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Hurle-Temps dure initialement six minutes et coûte 5 000 Poussières Étoiles et 5 bonbons Dialga. Vous pouvez dépenser des Poussières Étoiles et des bonbons Dialga supplémentaires pour prolonger ce temps par incréments de six minutes jusqu’à un total de 2 heures. Après cela, vous pouvez appuyer sur “Utiliser à nouveau” pour ajouter plus de temps (jusqu’à deux heures), avec un maximum de 24 heures au total.

Spatio-Rift

Palkia en forme originelle a accès à Spatio-Rift. Lorsqu’elle est active, cela distord l’espace et vous permet de rencontrer des Pokémon sauvages à une distance accrue.

Spatio-Rift dure initialement 10 minutes et coûte 5 000 Poussières Étoiles et 5 bonbons Palkia pour être activée. Comme pour Hurle-Temps, vous pouvez dépenser plus de Poussières Étoiles et de bonbons Palkia pour prolonger l’effet par incréments de 10 minutes pour jusqu’à deux heures. Après cela, vous pouvez appuyer sur “Utiliser à nouveau” pour ajouter plus de temps (jusqu’à deux heures), avec un maximum de 24 heures au total.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur les Effets Aventure dans Pokémon Go ! Assurez-vous de consulter le reste de notre couverture du jeu, y compris les guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain