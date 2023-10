Tout savoir sur les Défis d’équipe dans Pokémon Go

Pokémon Go a introduit les Défis d’équipe, une nouvelle fonctionnalité incluse dans le mode Party Play. Voici ce que c’est et comment vous pouvez gagner des récompenses spéciales.

Pokémon Go propose un nouveau mode Party Play avec des Défis d’équipe pour que plusieurs joueurs puissent les tenter. Tout groupe de dresseurs capable de relever ces défis débloquera des récompenses en jeu, mais il y a une courte fenêtre de temps pour les compléter.

Party Play est une nouvelle fonctionnalité coopérative dans Pokémon Go, où un groupe de jusqu’à quatre joueurs peut travailler ensemble. L’un des principaux avantages de se regrouper pour le Party Play est la Puissance d’équipe, un nouveau bonus qui peut être utilisé pendant les combats de Raid, le rendant ainsi beaucoup plus facile pour affronter ces Pokémon légendaires compliqués du jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Niantic

Une fois qu’une Équipe est formée, il y a certaines limitations sur ce que chaque joueur peut faire. La plus importante d’entre elles est que le Party Play dans Pokémon Go empêche l’utilisation des Routes, du moins pour l’instant. Cela signifie que la plupart des activités dans ce mode sont limitées aux combats de Raid et aux Défis d’équipe.

Chaque dresseur doit être de niveau 15 ou plus pour accéder au mode Party Play. Un groupe peut avoir un maximum de quatre membres à la fois, et tous les avatars seront visibles sur la carte pendant la durée de la tentative de Party Play. L’option de former ou de rejoindre une équipe apparaîtra dans le menu dresseur. Une fois qu’un groupe est formé, tout le monde peut tenter les Défis d’équipe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment fonctionnent les Défis d’équipe dans Pokémon Go

Une fois qu’un joueur a rejoint ou formé une Équipe, chaque membre se verra présenter une fenêtre avec une liste des Défis d’équipe disponibles. Le joueur sélectionne un Défi d’équipe, en faisant celui qu’il essaie de compléter.

Chaque membre du groupe contribue à l’objectif de chacun de leurs objectifs, donc si un Défi d’équipe implique la capture d’un certain nombre de Pokémon, tous les Pokémon capturés s’ajouteront au total. Compléter chacun des Défis d’équipe récompensera les joueurs avec des objets en jeu.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Défis d’équipe qui sont apparus jusqu’à présent incluent la réalisation de Raids, faire tourner des PokéStops, la capture de nombreux Pokémon, et la capture de Pokémon d’un certain type, tous sont assez simples et devraient être assez faciles pour la plupart des groupes à terminer. Si le temps s’épuise, alors les Défis d’équipe incomplets seront gaspillés, car ils ne peuvent pas être tentés à nouveau dans la prochaine Équipe.

Restrictions de temps pour les Défis d’équipe dans Pokémon Go

Il y a une grande restriction pour tenter les Défis d’équipe, car il convient de mentionner que Pokémon Go ne permet aux joueurs de passer qu’une heure en mode Party Play. Les mêmes joueurs peuvent reformer leur Équipe par la suite, mais les tâches seront réinitialisées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La limite de temps signifie que chaque Équipe doit travailler plus dur pour compléter certains défis, en particulier ceux impliquant des types spécifiques de Pokémon. Cela rend les choses plus excitantes, car tout le monde doit travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs, mais c’est aussi un problème pour les personnes ayant un emploi du temps serré.

Il n’est pas clair si cette limite de temps est une limitation matérielle, une préoccupation de sécurité, ou une solution temporaire. Cela signifie qu’elle pourrait être levée à l’avenir ou du moins étendue pour donner aux joueurs un peu plus de temps. Chaque Équipe doit atteindre leurs Défis d’équipe dès qu’ils deviennent disponibles ou risquer de perdre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Maintenant que vous connaissez les Défis d’équipe, consultez le reste de nos guides pour devenir le dresseur ultime dans Pokémon Go :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain