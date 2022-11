Tout ce que nous savons sur le prochain patch de Pokémon Écarlate et Violet

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Le lancement de Pokémon Écarlate et Violet a été perturbé par de nombreux problèmes de performances. Le prochain patch va-t-il permettre d’arrondir les angles ?

Comme Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Écarlate et Violet a tenté de repousser plus loin les limites. Cette fois, The Pokemon Company a voulu offrir aux dresseurs un vrai monde ouvert. Il s’agit d’un défi ambitieux qui malheureusement pour l’heure s’accompagne de bugs et de problèmes de performance. À tel point que de nombreux joueurs ont qualifié le jeu d’injouable avant de passer par la case remboursement.

Alors qu’un certain nombre de dresseurs ont quand même pu passer un bon moment dans ce bac à sable tant attendu, Paldea a clairement besoin d’un petit coup de pouce pour être à la hauteur de ce qui a été promis sur le papier. Voici tout ce que nous savons à propos d’un prochain patch pour Pokémon Pokémon Écarlate et Violet qui pourrait corriger les nombreux problèmes du jeu.

Y a-t-il un patch de prévu pour Pokémon Écarlate et Violet ?

Le seul patch qu’il y a eu jusqu’à présent pour Pokémon Écarlate et Violet est le patch du day one qui a été déployé juste avant l’arrivée du jeu. Ce patch a permis de corriger certains bugs et problèmes de performance, mais de nombreux problèmes persistent.

Par conséquent, les joueurs pressent Game Freak d’introduire un patch beaucoup plus important qui aiderait le jeu à fonctionner de manière fluide. À l’heure actuelle, de nombreux joueurs ont beaucoup de mal à faire tourner Pokémon Écarlate et Violet tellement il est exigeant.

Quand pourrait-il être déployé ?

Même si l’on ne peut en être certains, il est quasiment sûr qu’un autre patch pour Pokémon Écarlate et Violet est en route. Nintendo et Game Freak ont été très discrets jusqu’à présent, mais il est peu probable qu’ils ne bougent pas le petit doigt alors que leur console phare a du mal à faire tourner un titre aussi important.

Il y a de fortes chances que les développeurs soient déjà à l’œuvre pour trouver une solution et qu’il ne reste plus qu’à attendre. Légendes Pokémon : Arceus a également eu des problèmes lors de son lancement poussant Game Freak a déployer un patch important, moins de 2 mois après la sortie du jeu, qui a corrigé la plupart des problèmes.

Pokémon Epée et Bouclier quant à lui est sorti le 15 novembre 2019, et le patch 1.1 est arrivé le 9 janvier 2020. Game Freak a continué à introduire des correctifs pour le jeu, corrigeant divers bugs liés aux performances, jusqu’en mai 2020.

On imagine donc que Pokémon Écarlate et Violet recevra également un soutien indispensable dans un avenir proche. Si les développeurs s’en tiennent à ce qui a été fait jusqu’à présent, un patch sera probablement disponible au mois de janvier. Cependant, au vu de l’ampleur des problèmes de performances, Game Freak pourrait intervenir un peu plus tôt.