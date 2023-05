The Pokémon Company révèle le nombre stupéfiant de cartes produites l’année dernière

The Pokémon Company

The Pokémon Company a révélé le nombre stupéfiant de cartes Pokémon qu’elle a produites l’année dernière.

Alors que Pokémon va souffler cette année ses 27 bougies, la licence emblématique continue de déchaîner bien des passions, en particulier pour ce qui est des cartes à collectionner.

Le célèbre TCG Pokémon a connu un regain de popularité ces dernières années alors que les collectionneurs s’arrachent à prix d’or des cartes, attirant ainsi de nombreux curieux. Après tout, qui ne rêverait pas de faire fortune simplement en revendant des cartes Pokémon ?

Les ventes de cartes continuent de battre des records, à tel point que la spéculation est devenue un problème au cours des dernières années. Si bien que The Pokémon Company ne compte pas ralentir la cadence, loin de là.

Des milliards de cartes Pokémon produites l’année dernière

Serebii.net a récemment partagé des chiffres actualisés par The Pokémon Company sur les expéditions de cartes à jouer. Au mois de mars 2023, l’entreprise avait produit un total de 52,9 milliards. Un chiffre qui donne d’autant plus le tournis quand on sait que de 9,7 milliards de cartes à collectionner ont été fabriquées l’année dernière.

Le journaliste Joe Merrick a ajouté un peu plus de contexte à ces statistiques en ajoutant que : “Environ 18,3 % de toutes les cartes Pokémon produites dans l’histoire ont été produites entre avril 2022 et mars 2023.” Inutile de préciser que la licence Pokémon est en plein essor, les chiffres parlent d’eux même.

Une telle augmentation drastique de la production de cartes Pokémon découle probablement de la promesse de The Pokémon Company de lutter contre le marché de la spéculation.

En réponse aux pénuries de cartes en 2021, l’entreprise a déclaré qu’elle donnerait la priorité au renforcement de son système de production. Les plus de 9 milliards de cartes Pokémon produites en un an suggèrent que le fabricant a fait plus que ce qui était nécessaire.

Selon ces mêmes statistiques, les jeux vidéo de la franchise ne sont pas en reste non plus. Plus de 480 millions de copies ont été vendues sur tous les titres, un chiffre qui va très probablement continuer à croître dans les années à venir.