Méga-Mewtwo pourrait enfin arriver dans Pokémon Go après ce teaser d’Halloween

Alors que le contenu des événements d’Halloween se révèle pour les fans de Pokémon Go, un teaser pourrait bien avoir révélé l’arrivée prochaine du surpuissant Méga-Mewtwo.

Le calendrier des événements est bien plein en cette fin octobre 2024, avec les deux parties de l’event d’Halloween qui vont se succéder pour plonger Pokémon Go dans une ambiance lugubre.

Et alors que les nouveautés concernent notamment les fonctionnalités Dynamax et Gigamax depuis quelques mois, c’est finalement du côté des bons vieux Méga-Raids que tous les yeux pourraient se tourner dans les prochaines semaines.

En effet, Niantic a publié sur les réseaux sociaux les premiers détails de l’événement Halloween Partie 2, via une image laissant entrevoir la silhouette de plusieurs Pokémon qui seront en toute logique mis en avant.

Au premier coup d’œil, on reconnait Goupix, Brindibou, Pikachu, Banshitrouye, Grenousse et Tiplouf, dont certains portent un chapeau.

Comme toujours, les dresseurs se sont empressés de zoomer sur l’image pour chercher d’éventuels indices qui révéleraient plus de nouveautés. Après tout, il n’est pas rare que Niantic dilue ci et là des teasings alléchants pour le futur de l’application mobile.

Un élément du décor qui a immédiatement sauté aux yeux des joueurs est une forme… suggestive.

En arrière-plan, on remarque en effet une “pierre tombale” étonnement arrondie, qui pourrait en fait être la silhouette d’un Taupiqueur ou – plus probablement – de Ferdeter, le Pokémon Acier de la neuvième génération.

Sur la droite de l’image, un méli-mélo de branches d’arbres assez anguleux a également attiré l’attention des joueurs les plus observateurs. En effet, des formes plus incurvées sont discernables, représentant ce qui pourrait être une jambe et un bras d’un Pokémon absolument cultissime.

“Est-ce que c’est Mewtwo en haut à droite ?”, a demandé un joueur.

Quelques dresseurs ont rejeté cette idée : “Non mec, c’est juste la branche de l’arbre.” D’autres ne sont pas aussi prompts à rejeter la forme étrange et se sont lancés dans des spéculations affirmant qu’il pourrait s’agir d’un teaser pour Méga-Mewtwo.

Méga-Mewtwo X et Méga-Mewtwo Y manquent toujours au casting Pokémon Go. Ce sont quelques-unes des dernières Méga-Évolutions qui n’ont pas encore été ajoutées, et beaucoup pensent qu’elles pourraient être gardées pour la fin, concluant l’arc des Méga-Évolutions avec le favori de Kanto.

Cependant, les joueurs dans les commentaires du teaser ont partagé des spéculations optimistes, déclarant : “C’est Méga-Mewtwo… Vous pouvez voir sa queue.”

Simple hallucination ou teaser de l’arrivée du légendaire Méga-Mewtwo ? les débats sont ouverts. Fort heureusement, l’événement d’Halloween Partie 2 débute dès le 28 octobre et révèlera bien vite tous ses secrets.