Les tâches et les récompenses pour l’Étude ponctuelle de l’événement “L’union fait la force” de Pokémon Go ont été révélées.

L’événement Ultra Bonus : L’union fait la force du jeu mobile se déroulera du mercredi 17 juillet au lundi 22 juillet 2024. Pour la première fois, les joueurs de Pokémon Go pourront attraper la créature de Paldea, Compagnol, via des rencontres en Jeu en Groupe.

L’article continue après la publicité

En plus des débuts de Compagnol, les dresseurs pourront bénéficier de bonus tels que quatre fois plus d’XP de capture et le double de Bonbons de capture.

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

L’union fait la force proposera également une quête d’Étude ponctuelle à laquelle les joueurs pourront participer pour gagner des récompenses comme des rencontres avec Compagnol et de la Poussière Étoile. Continuez à lire pour plus d’informations sur les tâches de la quête.

L’article continue après la publicité

Tâches de l’Étude ponctuelle “L’union fait la force”

Voici les tâches et les récompenses de l’Étude ponctuelle L’union fait la force :

Étape 1 sur 2

Attraper 30 Pokémon – Rencontre avec Farfuret

Compléter cinq tâches d’Étude de terrain – Rencontre avec Ossatueur

Explorer 3 km – Rencontre avec Raichu

Gagner 20 000 XP – Rencontre avec Tutafeh

Récompenses : 5000 XP, 2500 Poussière Étoile, Rencontre Compagnol

Étape 2 sur 2

Attraper 30 Pokémon – Rencontre avec Farfuret de Hisui

Compléter cinq tâches d’Étude de terrain – Rencontre avec Marowak d’Alola

Explorer 3 km – Rencontre avec Raichu d’Alola

Gagner 20 000 XP – Rencontre avec Tutafeh de Galar

Récompenses : 5000 XP, 2500 Poussière Étoile, Rencontre avec Compagnol

L’Étude ponctuelle pour cet événement est gratuite et disponible tout au long de l’événement L’union fait la force. Vous pouvez également participer à l’Étude ponctuelle Premium Grandir ensemble pendant cette période.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain