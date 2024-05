Le tableau d’un fan de Pokémon Go illustre les meilleures stratégies pour capturer des Pokémon

Il est possible de maximiser vos chances de capturer un Pokémon sauvage dans Pokémon Go en utilisant le Modificateur de Capture à son plein potentiel.

Comme Pokémon Go met beaucoup plus l’accent sur la capture de Pokémon que les jeux principaux, les développeurs l’ont rendu plus complexe. Vous ne pouvez pas simplement utiliser Spore et lancer des Hyper Balls comme dans Pokémon Écarlate & Violet, ni sauvegarder à répétition pour obtenir un Légendaire.

Non, Pokémon Go exploite au maximum l’écran tactile du téléphone mobile, permettant au joueur d’augmenter ses chances de capture en effectuant des lancers à effet ou en lançant la Poké Ball lorsque le cercle cible est parfaitement positionné.

Il existe plusieurs façons d’augmenter vos chances de capturer des Pokémon dans Go. L’une d’elles est d’augmenter le Modificateur de Capture en utilisant certains objets et en réussissant l’activité physique de lancer la Poké Ball.

Comme décrit dans un tableau utile sur le subreddit de Pokémon Go par medusagardens, il existe plusieurs moyens d’améliorer le Modificateur de Capture dans Pokémon Go.

Les moyens les plus simples impliquent l’utilisation de la meilleure baie (Baie Framby Dorée) et de la meilleure balle qui n’est pas la Master Ball (Hyper Ball). Vous devez ensuite utiliser un lancer à effet et obtenir le bonus Excellent en touchant le cercle lorsque celui-ci est dans la position parfaite.

La méthode plus difficile pour augmenter les chances consiste à acquérir des Médailles Pokémon Go. Capturer des Pokémon d’un type spécifique vous permettra de gagner des Médailles, ce qui augmentera vos chances d’acquérir plus de Pokémon de ce type.

Si vous parvenez à obtenir la configuration parfaite, votre taux de capture sera multiplié par 23,8 par rapport au taux normal. Évidemment, cela ne garantit pas la capture du Pokémon, comme peuvent en témoigner ceux qui ont chassé les frustrants Oiseaux Légendaires de Galar.

La seule façon garantie de capturer un Pokémon sauvage est d’utiliser une Master Ball, disponible uniquement lors d’événements rares et/ou payants. Si vous en obtenez une, assurez-vous de la garder pour un moment crucial.

Heureusement, les joueurs de Pokémon Go ont généralement une quantité abondante de Baies Framby et de Hyper Balls, vous bénéficierez donc toujours des bonus d’objets. L’effet de rotation et le timing du lancer sont un peu plus délicats, mais c’est quelque chose que vous maîtriserez avec le temps, surtout si vous essayez de gagner les Médailles Platine.