La suppression de ce Type rendrait les jeux Pokémon meilleurs selon les joueurs

La communauté de Pokémon débat sur le type qu’elle pense devrait être retiré de la franchise, comme la fusion du type Roche avec le type Sol ou la suppression du type Fée.

Pokémon Rouge, Bleu, Vert et Jaune sont sortis il y a bien plus d’une décennie, en 1996. Depuis, la société Pokémon a maintenu une solide trajectoire en s’appuyant sur ces prédécesseurs, en ajoutant de plus en plus de contenu, comme de nouveaux Pokémon, régions et types de Pokémon.

La franchise Pokémon a initialement commencé avec seulement 15 types, mais les types Ténèbres et Acier ont été ajoutés dans la Génération Or et Argent et le type Fée dans X et Y.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici les types de Pokémon que les fans pensent que la franchise devrait retirer, changer ou modifier dans les jeux futurs.

Les fans de Pokémon pensent que les types Roche et Sol pourraient fusionner

Un joueur, malgré la sortie du DLC Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet en décembre 2023, réfléchissait déjà à d’autres changements qui pourraient améliorer le jeu.

“Vous devez vous débarrasser d’un type et de tous les Pokémon qui ont ce type. De quel type vous débarrassez-vous ?” ont-ils demandé à la communauté des Pokémon.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Pour certains joueurs, au lieu de se débarrasser d’un type, ils ont estimé que les types Roche et Sol pourraient fusionner en un type Terre, en raison de leurs similitudes : “Au lieu de supprimer un type, je combinerais roche et sol en type terre. Puisqu’ils sont pratiquement la même chose,” a déclaré l’un d’eux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette idée a gagné en popularité car d’autres étaient d’accord avec le joueur. “Voyez, je peux aussi me ranger derrière cette idée. J’ai récemment ajouté un Pokémon de type roche dans mon équipe et réalisé que la plupart des attaques de type roche et sol sont physiques,” a dit un joueur. Pour d’autres, cela éliminerait la confusion lorsqu’il s’agit de différencier les deux types : “Les types Sol et Roche ne cesseront jamais de me confondre.”

Cependant, d’autres joueurs Pokémon ont rappelé à la communauté que si les types Roche et Sol fusionnaient, “La rééquilibration serait un cauchemar.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi, la communauté a envisagé un autre type qu’elle pensait pouvoir supprimer à la place – le type Fée.

“Fée – c’est le plus récent et a donc un plus petit groupe de Pokémon, et aucun d’entre eux ne m’intéresse vraiment,” a dit un fan. Cependant, pour d’autres, ce changement affecterait un Pokémon trop cher à leur cœur, Nymphali.