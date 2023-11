Succès et polémiques : Le bilan d’Écarlate & Violet par le COO de Pokémon

The Pokemon Company

Takato Utsunomiya, le directeur des opérations de la Pokémon Company, s’est enfin exprimé sur la réponse polarisée des critiques et des fans à Pokémon Écarlate & Violet.

Pokémon Écarlate & Violet occupent une place étrange dans l’histoire de la série. D’une part, le jeu figure parmi les plus vendus de la franchise, avec des chiffres rivalisant avec ceux de Pokémon Épée & Bouclier, ainsi qu’avec les jeux de la Génération 1 & 2.

Outre le succès financier, Pokémon Écarlate & Violet ont été vivement critiqués par les fans et les critiques. Cela est dû aux problèmes de performance récurrents et aux graphismes décevants, qui ne sont pas dignes de la plus grande franchise médiatique du monde, sans parler des innombrables bugs de Pokémon Écarlate & Violet.

La Pokémon Company a publié des déclarations sur sa volonté d’améliorer Pokémon Écarlate & Violet, mais il y a finalement eu un commentaire officiel du directeur des opérations Takato Utsunomiya à ce sujet.

The Pokémon Company

Le directeur des opérations de la Pokémon Company a répondu aux réactions des fans concernant Pokémon Écarlate & Violet

Lors d’une récente interview avec The Guardian, Utsunomiya a été interrogé sur le lancement de Pokémon Écarlate & Violet concernant ses problèmes de performance et ses bugs.

“Que nous répondions publiquement ou non, nous faisons toujours très attention aux retours et aux discussions dans les communautés,” a déclaré Utsunomiya.

“Il y a certains aspects sur lesquels nous ne pouvons pas toujours être à 100 % en accord avec ce que certaines parties de la communauté demandent et ce que nous voulons offrir. Mais nous faisons cela avec le désir de maintenir Pokémon pendant très longtemps, et je crois que les fans et les joueurs sont alignés avec nous à cet égard.”

Alors que Nintendo Canada s’est excusé pour Pokémon Écarlate & Violet lors de leur lancement, Utunomiya n’a pas été aussi direct pour reconnaître la responsabilité du lancement défectueux des jeux de la Gen 9. Ses commentaires étaient vagues, se concentrant davantage sur le suivi des retours mais pas nécessairement sur leur prise en compte.

Il n’y avait pas non plus de promesse concrète d’améliorer les futurs jeux, mais plutôt un intérêt à maintenir la franchise aussi longtemps que possible.

Malgré tous leurs problèmes, Pokémon Écarlate & Violet ont été un énorme succès, il n’y a donc pas autant d’incitation au changement qu’il y en aurait eu en cas de boycott ou de faibles ventes. De ce fait, la réponse d’Utsunomiya pourrait ne pas être ce que les fans de longue date de Pokémon souhaitent entendre sur l’avenir de la franchise.

