Le subreddit Pokémon Go proteste contre Reddit avec une règle loufoque

En plein drama des “third-party apps” sur Reddit, les modérateurs du subreddit Pokémon Go ont trouvé une méthode hilarante pour protester à leur manière.

Depuis plus d’une semaine, la plateforme Reddit est devenue un véritable champ de bataille. En effet, Reddit a annoncé que des changements majeurs allaient affecter les applications tierces – plus connus sous le nom de “third-party app” – utilisant les données du site.

Ainsi, certains outils très populaires et notamment utilisés par les modérateurs de subreddits pourraient bien devoir payer la plateforme pour continuer à fonctionner.

Furieux à l’idée qu’on puisse leur retirer certains outils indispensables à leur travail, de nombreux modérateurs se sont organisés et ont mis en place un blackout. De nombreux subreddits étaient donc tout bonnement inaccessibles le 12 et 13 juin… et certains le sont encore !

Malgré le climat de tension, Reddit ne semble pas décidé à faire machine arrière, allant jusqu’à laisser entendre que les modérateurs refusant une réouverture pourraient être remplacés.

Le subreddit Pokémon Go proteste à sa façon contre Reddit

Les modérateurs du subreddit Pokémon Go n’ont quant à eux pas l’intention de lâcher l’affaire. Mais comment continuer la protestation alors que Reddit pourrait tout simplement finir par remplacer l’équipe de modération ?

Nos dresseurs de monstres numériques ont trouvé la solution, et elle est… hors du commun.

Sondage : décidez le futur de r/POKEMONGO

Dans ce post Reddit publié le 18 juin 2023, l’un des modérateurs du subreddit Pokémon Go a expliqué la situation suite à la demande musclée de réouverture de la part de Reddit :

“Nous autres – les bien nommés “seigneurs de ces terres” – voulons évidemment nous plier aux vœux de la “cour royale”, et il nous a été demandé de diriger ce subreddit de la façon dont les membres le veulent. De fait, nous avons déduit que la seule façon raisonnable de procéder était de vous demander directement comment vous aimeriez que les choses se passent à partir de maintenant.

Que devons nous faire ?

Revenir à la normale

N’autoriser que le contenu adorable mettant en scène John Oliver, Pikachu, Spark, et tout ce qui leur ressemble.”

Si le nombre de votes n’est plus consultable, un modérateur a indiqué que 68% des votants avaient optés pour la seconde solution, transformant ainsi le subreddit en une vaste galerie d’images de John Oliver (un animateur TV britannique), Pikachu et Spark (le chef de l’Équipe Instinct sur Pokémon Go).

Si cette méthode de protestation a de quoi faire sourire, elle n’est pourtant pas au goût de tous les utilisateurs du subreddit. En effet, de nombreux internautes clament que le sondage n’a duré que douze heures, et que ce dernier aurait été fermé lorsque les votes commençaient à tourner en faveur d’une réouverture pure et simple.

Quoi qu’il en soit, le bras de fer se poursuit entre Reddit et les modérateurs de certaines communautés, et il est bien difficile de prévoir quand et comment cette situation tendue pourrait s’apaiser.