Le Pokémon Go Fest Global est l’occasion parfaite pour chasser les Shiny, mais mieux vaut bien choisir ces cibles.

La partie mondiale du plus grand événement de l’année sur Pokémon Go se déroule les 13 et 14 juillet, et c’est l’occasion pour les dresseurs d’attraper pléthore de monstres hors du commun. Cela inclut les les Pokémon chromatiques – ou Shiny en anglais – qui sont plus faciles à trouver durant l’event, surtout si vous avez un Ticket payant pour le Pokémon Go Fest Global.

Pour vous aider à profiter au mieux de l’événement, voici une liste des 11 Pokémon les plus intéressants à chasser en Shiny lors du Pokémon Go Fest Global 2024, classés selon leurs designs et leur rareté.

11. Mouscoto

Comme le souligne l’arrivée de Necrozma, les Ultra-Chimères sont un des principaux arguments du Go Fest de cette année, et toutes leurs formes Shiny sont dans le jeu, à l’exception de Ama-Ama et Pierroteknik.

Les Shiny de Câblifère, Cancrelove et Mouscoto viennent de faire leurs débuts, apparaissant pour la première fois lors des événements de Sendai, Madrid et New York City, respectivement.

Toutes ces créatures sont rares et puissantes, mais si vous devez en choisir une à chasser en Shiny, optez pour Mouscoto. Le Shiny du Pokémon “Enflé” ajoute des accents vert vif qui ajoutent à son allure de super-héros costumé… ou de moustique radioactif.

De plus, Mouscoto est un monstre puissant dans Pokémon Go, excellant dans les batailles PvP de la Ligue Hyper.

10. Salamèche

Toujours adoré des fans, Salamèche est l’un des Pokémon qui profitera d’un taux d’apparition boosté pendant l’événement. Bien que sa forme Shiny ne soit pas hors du commun, échangeant sa coloration orange normale contre de l’or, faire évoluer un Salamèche Shiny en Dracaufeu vous donnera un des Shiny les plus cool de la franchise.

Dracaufeu Shiny est absolument légendaire avec son corps noir et ses ailes rouge foncé. Il possède également deux Méga-Évolutions, ce qui en fait un Pokémon puissant qui (comme Necrozma, dont nous parlerons plus tard) vous donne accès à plusieurs formes différentes.

9. Insolourdo

Insolourdo n’est pas le Pokémon le plus excitant de la franchise, mais son Shiny est rendu plus intéressant grâce à un ajout de Pokémon Écarlate et Violet : Deusolourdo.

Bien qu’elle ne soit pas encore dans Pokémon Go, la forme évoluée d’Insolourdo arrivera forcément en jeu à un moment ou à un autre. Attraper un Insolourdo Shiny maintenant signifie que vous pourriez être parmi les premiers à obtenir un Deusolourdo Shiny à l’avenir.

8. Corayon

Corayon est parmi les Pokémon que pourrez rencontrer si vous achetez un Ticket et utilisez un Encens. Si vous faites ainsi, gardez un œil sur Corayon Shiny, qui est d’un joli bleu clair au lieu de rose.

Corayon est assez rare dans Pokémon Go, n’apparaissant normalement qu’autour des tropiques. Cela fait du Go Fest Global une des rares chances pour les joueurs du monde entier d’obtenir le Pokémon Corail, rendant sa forme Shiny encore plus précieuse.

7. Évoli

Évoli est un des Pokémon les plus aimés de la franchise, c’est donc une cible évidente pour la chasse aus Shiny dans n’importe quel jeu. Le Shiny du Pokémon Évolutif échange sa fourrure brune emblématique contre un gris clair et neigeux.

Évoli Shiny peut, bien sûr, évoluer en pas moins de 8 espèces différentes, donc en attraper au moins un est essentiel si vous voulez posséder votre Évolition Shiny préférée. Si vous souhaitez compléter votre collection avec la forme Shiny d’Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali et Nymphali, il est alors indispensable de profiter au maximum des rares événements qui vous facilitent la tâche.

6. Grindur

Grindur est un Pokémon avec lequel vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Bien que son Shiny – qui échange ses accents verts contre du bleu – ne soit pas drastiquement différent, ce qui le rend intéressant à chasser est sa forme évoluée.

Noacier est un choix solide pour le PvP dans Pokémon Go, donc même si vous ne trouvez pas de Shiny pendant le Go Fest, vous repartirez probablement avec de nombreux exemplaires d’un Pokémon utile, et beaucoup de Bonbons Grindur pour le faire évoluer.

5. Bébécaille

Bébécaille a sans doute un des designs Shiny les plus créatifs de toute la franchise Pokémon, avec la recoloration mettant en avant une partie de son design que les fans pourraient avoir manquée. Le Pokémon Écaille a une grande écaille jaune sur son front, mais son Shiny la rend rose, ce qui rend la forme en cœur de l’écaille beaucoup plus évidente.

Si les évolutions maintiennent la palette rose et jaune de Bébécaille shiny, il faut bien admettre que c’est le plus petit Pokémon de la lignée qui est le plus élégant en chromatique. À mois de vouloir un Ékaïser shiny, n’hésitez donc pas à garder votre petit Bébécaille jaune et rose en l’état.

4. Zarbi

Zarbi est un Pokémon unique avec 28 formes différentes à collectionner, certaines étant exclusives à des événements. Même celles qui ne sont pas limitées de cette manière apparaissent rarement dans des circonstances normales.

Le Pokémon Go Fest Global donnera aux joueurs la chance d’attraper ses formes A, D, G, H, I, N, T, et Y, à condition d’acheter le Ticker de l’événement.

Si vous avez la chance de croiser un Zarbi shiny, ayez le poignet ferme et le lancer précis, car c’est un Pokémon chromatique particulièrement rare et prisé.

3. Brocélôme

Au-delà d’être simplement un Pokémon rare, Brocélôme a une variation Shiny particulièrement élégante.

Le Pokémon Souche échange sa tête brune contre un blanc grisâtre et ses feuilles vertes contre des rouges. Cette coloration se poursuit également avec le Shiny de Desséliande. Cette palette n’a clairement pas été choisie au hasard, puisqu’elle représente tout simplement un bouleau pendant l’automne.

Ainsi, Brocélôme est l’un des rares Pokémon dont la forme shiny est parfaitement logique et cohérente, à tel point qu’elle aurait tout à fait pu être utilisée pour une forme régionale.

2. Rocabot

Rocabot est un autre excellent choix pour la chasse au Shiny. C’est un autre Pokémon restreint aux détenteurs de Ticket utilisant un Encens, mais ceux qui peuvent le rencontrer ont la chance d’obtenir un des Shiny les plus rares du jeu.

Pour commencer, Rocabot n’apparaît normalement pas dans la nature; il est habituellement exclusif aux Œufs et aux Raids.

De plus, bien que Rocabot et Lougaroc soient dans Pokémon Go depuis des années, la Forme Crépusculaire de Lougaroc n’a rejoint le jeu qu’en janvier 2024. Même maintenant, cette version du Pokémon est assez rare, car seuls certains Rocabot peuvent évoluer en Lougaroc Forme Crépusculaire.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que n’importe quel Rocabot que vous attrapez – Shiny ou normal – puisse évoluer en Lougaroc Forme Crépusculaire, la chasse au Shiny Rocabot vous donne la chance de trouver un des plus grands trophées de tout Pokémon Go.

1. Necrozma

Necrozma est clairement la star du Pokémon Go Fest 2024, faisant ses débuts dans le cadre de l’événement. Contrairement à de nombreux nouveaux Pokémon, cependant, vous n’aurez pas à attendre un événement futur pour trouver son Shiny, faisant du Go Fest Global l’occasion parfaite pour en chasser un.

Le Shiny de Necrozma échange sa coloration noire de jais contre du bleu foncé, et bien que cela ne soit pas le plus excitant, rappelez-vous que le Légendaire a d’autres formes. Les formes Ailes de l’Aurore et Crinière du Couchant font également leurs débuts pendant le Go Fest 2024, et leurs Shiny ajoutent une jolie teinte rose pâle dans le mélange.

Étant donné qu’il est au centre de l’événement, Necrozma Shiny semble être le trophée ultime du Pokémon Go Fest 2024, ce qui explique pourquoi il est en tête de liste.