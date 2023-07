Étude Des aventures proches et lointaines de Pokémon Go : tâches et récompenses

Niantic / The Pokemon Company

Pokémon Go propose une nouvelle Étude ponctuelle appelée “Des aventures proches et lointaines” durant la Semaine Aventure 2023. Voici tout ce que vous devez savoir.

La Semaine Aventure 2023 de Pokémon Go débute le jeudi 27 juillet 2023, à 10 heures, heure locale. L’événement durera près d’une semaine jusqu’au mercredi 2 août, à 20 heures, heure locale, ce qui donne aux joueurs beaucoup de temps pour explorer tout ce que l’événement a à offrir.

En parallèle de la première apparition de Mega Tyranocif dans Pokémon Go, la Semaine Aventure 2023 se concentrera sur une variété de Pokémon fossiles de différentes générations, comme Kabuto, Kranidos, Carapagos, et bien d’autres.

De plus, la Semaine Aventure 2023 marquera l’arrivée de l’Étude ponctuelle gratuite “Des Aventures proches et lointaines”, qui met les joueurs au défi de choisir l’un des deux parcours proposés.

Voici alors tout ce que les dresseurs doivent savoir sur les tâches de l’Étude “Des aventures proches et lointaines” et les récompenses qu’ils peuvent gagner en les accomplissant.

Des Aventures proches et lointaines : Tâches et récompenses

Étape 1/4

Attrapez 3 Pokémon – Nodulithe

Récompenses : 1 000 Poussières d’étoile, Rototaupe

Choix du chemin entre touristique et studieux

Chemin touristique

Étape 2/4

Faites tourner 5 PokéStops – Racaillou

Marchez 1 km – 1 500 Poussières d’étoile

Attrapez 10 Pokémon – Amagara

Récompenses : Tarinor, 3 000 XP

Étape 3/4

Utilisez 5 Baies pour attraper des Pokémon – Crabicoque

Marchez 2 km – 2 500 Poussières d’étoile

Faites éclore 1 Œuf – Ptyranidur

Récompenses : Taupiqueur, 4 000 XP

Étape 4/4

Attrapez 15 Pokémon de type Roche – Amagara

Marchez 3 km – Racaillou

Fais éclore 1 Œuf – Ptyranidur

Récompenses : Taupiqueur, 5 000 XP, 3 000 Poussières d’étoile

Chemin studieux

Étape 2/4

Envoyez 3 cadeaux à des amis – Racaillou

Marchez 1 km – 1 500 Poussières d’étoile

Attrapez 4 espèces différentes de Pokémon – Amagara

Récompenses : Tarinor, 3 000 XP

Étape 3/4

Transférez 7 Pokémon – Crabicoque

Marchez 2 km – 2 500 Poussières d’étoile

Complétez 3 tâches d’étude de terrain – Ptyranidur

Récompenses : Taupiqueur, 4 000 XP

Étape 4/4

Attrapez 7 espèces différentes de Pokémon de type Roche – Amagara

Marchez 3 km – Racaillou

Complétez 5 tâches d’étude de Terrain – Ptyranidur

Récompenses : Taupiqueur, 5 000 XP, 3 000 Poussières d’étoile

Comment obtenir l’Étude ponctuelle “Des Aventures proches et lointaines”

La recherche temporaire “Des Aventures proches et lointaines” de Pokémon Go est une quête gratuite et exclusive à l’événement, donc tous les joueurs peuvent participer à cette Étude.

Pour rappel, les tâches “Des Aventures proches et lointaines” sont disponibles depuis le jeudi 27 juillet à 10 heures, heure locale, et disparaîtront le mercredi 2 août à 20 heures, heure locale.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les Aventures proches et lointaines de Pokémon Go.