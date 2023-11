Le secret oublié pour booster vos gains de bonbons sur Pokémon Go

Niantic / The Pokémon Company

Un joueur serviable de Pokémon Go a rappelé à la communauté comment ils peuvent maximiser la quantité de bonbons obtenus en tirant le meilleur parti d’un objet que de nombreux dresseurs oublient d’utiliser.

Les bonbons sont l’une des monnaies les plus utiles dans Pokémon Go. Ils sont nécessaires à la fois pour faire évoluer les Pokémon afin d’obtenir de nouvelles entrées dans le Pokédex et pour renforcer vos partenaires afin de les aider à atteindre leur véritable potentiel.

Collecter des bonbons peut être une tâche difficile, en particulier pour les Pokémon plus rares qui n’apparaissent pas souvent ou pas du tout à l’état sauvage. Cependant, il existe des stratégies pour augmenter le rendement en bonbons, comme avoir un Pokémon copain, accomplir des missions d’Étude de terrain et participer à des événements.

Mais c’est en réalité un conseil beaucoup plus simple que de nombreux joueurs oublient complètement et qui a sans doute le plus gros impact de tous.

Les joueurs de Pokémon Go sont rappelés à utiliser les Baies Nanana pour obtenir des dizaines de bonbons

Rappelant à la communauté de tirer le meilleur parti d’un objet souvent négligé, un joueur de Pokémon Go a posté sur Reddit : “N’oubliez pas d’utiliser vos baies Nanana !”

“J’ai capturé un Gardevoir avec une Baie Nanana Argentée. C’est le plus de bonbons que j’ai jamais obtenu d’une seule capture,” explique le post avec une légende montrant le dresseur recevant un impressionnant 46 bonbons Tarsal d’une seule capture.

La Baie Nanana est un objet qui a été introduit pour la première fois dans Pokémon Rubis et Saphir. Alors que dans les jeux principaux, ils sont un simple ingrédient Poffin, Pokémon Go les a modifiés pour agir comme un multiplicateur de bonbons.

Utiliser une Baie Nanana sur un Pokémon sauvage double les bonbons qu’il donne à condition que vous le capturiez avec la prochaine Poké Ball lancée. Il existe également des Baies Nanana argentées qui augmentent le multiplicateur de bonbons à x2.334 et améliorent le taux de capture de 80%.

Reconnaissant pour le rappel, un dresseur a répondu : “Merci d’avoir posté cela. J’avais oublié le bonus de double bonbon. Je viens de lâcher un morceau d’étoile, fait évoluer en méga un Ténéfix de niveau maximum, et vidé mon énorme réserve de monstres de type spectre en attente dans mes études de terrain :)”

D’autres étaient tout simplement impressionnés par la quantité de bonbons Tarsal que ce joueur a réussi à obtenir d’une seule capture, commentant “Waouh, c’est incroyable” et simplement “Dingue.”

Ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs Baies Nanana argentées devraient attendre l’un des événements de multiplication de bonbons de Pokémon Go et ne les utiliser que sur des Pokémon évolués qui donnent plus de bonbons lorsqu’ils sont capturés.