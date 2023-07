Ronflex Bonnet de Nuit agace les joueurs de Pokémon Go : “Ça n’a aucun sens”

La nouvelle Étude spéciale Faire un petit roupillon permet aux joueurs d’obtenir plusieurs Ronflex portant un bonnet de nuit. Pour les joueurs, cette Étude inhabituelle va à l’encontre même de la philosophie du jeu.

Depuis des années, Pokémon Go se positionne comme une expérience mobile qui promeut l’exploration en extérieur. Il incite les joueurs à sortir et à porter un regard plus attentif sur leur environnement dans l’espoir de trouver de belles récompenses dans une aventure en réalité augmentée.

Au fil du temps, et à cause de la pandémie de COVID-19 notamment, le jeu a adopté des mécaniques plus adaptées à un usage intérieur en introduisant les Raids à distance et autres. À la grande contrariété de la base d’utilisateurs, Niantic a nerfé les Raids à distance plus tôt cette année dans le but de réaligner le jeu avec sa philosophie : l’exploration.

Le hic, c’est qu’il n’aura fallu que quelques mois pour que Niantic trahisse sa propre philosophie, et ce n’est la faut d’aucune pandémie.

L’Étude de Ronflex Bonnet de Nuit n’a “aucun sens” ?

Le populaire YouTubeur MYSTIC7 a exprimé son mécontentement sur Twitter le 16 juillet 2023, pointant du doigt l’Étude Spéciale “Faire un petit roupillon”. Cette dernière invite les joueurs à utiliser la nouvelle application Pokémon Sleep pour analyser leur sommeil, en échange de rencontres avec des Ronflex portant un bonne de nuit sur Pokémon Go.

Si l’idée d’inciter les joueurs à améliorer leur sommeil et à les récompenser pour cela semble louable, MYSTIC7 comme bien d’autres joueurs y voient une preuve d’incohérence dans la philosophie de Pokémon Go.

“Pour accéder aux 5 rencontrer avec Ronflex portant un bonne de nuit, les joueurs doivent suivre leur sommeil pendant 1 MOIS avec le Pokémon Go Plus +.

Mais ça n’a aucun sens…

Pokémon Go a détruit les Raids à distance parce qu’ils ne promouvaient pas l’exploration en extérieur… mais ils ont bloqué une Pokémon super exclusif derrière des données sur le sommeil ?

Qu’est-ce que ça a à voir avec l’exploration en extérieur ?”

Naturellement, les blagues sur le fait de “dormir dehors” sont légion dans les réponses, afin d’expliquer avec humour comment les joueurs pourraient lier sommeil et exploration.

Néanmoins, d’autres dresseurs sont particulièrement agacés par cette Étude “incohérente” : “Niantic doit fumer quelque chose que je veux s’ils pensent que c’est une excellente façon de ‘nous faire sortir’.”

“Pokémon Go est une activité extérieure. Jamais cela n’a été lié au sommeil… Nous ne pouvons pas faire de raid à distance depuis chez nous, mais dormir à la maison est un moyen d’obtenir des Pokémon…”

Par ailleurs, d’autres ont pris à partie Niantic pour la probable vente des données de sommeil des utilisateurs à des entreprises tierces. Une personne a écrit : “Ce n’a jamais été à propos du jeu : cela a toujours été à propos de la collecte de nos données. Nous sommes une machine à faire de l’argent pour eux.”

Cependant, un bon nombre de fans ne voient pas du tout la contradiction, beaucoup soulignant que l’exercice et de bonnes habitudes de sommeil vont de pair. “De la façon dont je le vois… Niantic encourage l’exercice, l’exploration et l’engagement dans la vie réelle [et] ceci encourage de bonnes habitudes de sommeil.”