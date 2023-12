Pokémon Go : Le retour glacial d’un Pokémon de Paldea tant attendu

Avec l’apparition plus fréquente de Pokémon de Paldea dans la nature grâce à la dernière saison de Pokémon Go, une créature particulièrement cool semble prête à revenir, juste à temps pour les vacances d’hiver.

C’est le moment de donner, et il semble que Niantic ait reçu le message, car en plus d’une multitude de nouveaux événements dans Pokémon Go, tels que l’événement Adamant Time et la saison Voyages hors du temps, les joueurs peuvent toujours s’attendre à une affluence de nouveaux Pokémon à trouver.

Le compte Pokémon Go X a récemment publié un teaser cryptique des choses à venir, et parmi une toundra enneigée se trouve la silhouette incontestable de l’une des nouvelles créatures de type Glace de Pokémon Écarlate et Violet.

Balbalèze est teasé pour Pokémon Go

Pokémon Go a récemment publié une image sur X, montrant la silhouette d’un Balbalèze se promenant dans la neige. Bien qu’il ne soit pas clair quand ou comment le Pokémon sera ajouté au jeu, son arrivée semble imminente.

Beaucoup de fans dans les commentaires semblent excités, avec l’utilisateur X TripleOSmoooth disant : “Mon bébé arrive.” Tandis qu’un autre nommé faerieswift a ajouté : “PIÉTACÉÉÉÉ !”

Cependant, tout le monde n’est pas aussi impatient, comme le commente le créateur de contenu Pokémon Qshinys : “Ce sera soit avec un billet, soit exclusif aux raids. Pas moyen qu’ils mettent ça dans la nature”.

De plus, l’utilisateur toujours fidèle connu sous le nom de Cowboy Hat Caterpie Please ajoute : “Chenipan avec un chapeau de cowboy s’il vous plaît.”