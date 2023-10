Rencontre terrifiante pour un dresseur Pokémon Go sur un parking

Un homme prétendument armé a menacé un joueur de Pokémon Go jouant au jeu sur un parking d’église.

Jouer à Pokémon Go peut entraîner des situations dangereuses, comme se faire arrêter ou se blesser. Des exemples passés incluent un joueur vendant des drogues tout en capturant des Pokémon et la saisie de six armes appartenant à un autre dresseur.

Plusieurs utilisateurs sont également décédés en jouant au jeu mobile, comme un père qui a été mortellement abattu alors qu’il était de sortie avec sa fille de six ans. Pokémon Go dispose même d’un sombre registre pour rester informé des décès liés à l’application.

Cette fois-ci, un dresseur de Pokémon Go a heureusement échappé à tout préjudice mais a tout de même vécu une situation terrifiante.

Un joueur de Pokémon Go forcé de quitter le parking de l’église

Un utilisateur de Reddit a décrit une “rencontre effrayante” qu’il a eue en jouant au jeu sur le subreddit de Pokémon Go. L’auteur participait à un Raid Ectoplasma sur un parking d’église jusqu’à ce qu’un homme mystérieux s’approche de lui.

“Il a dit qu’il ne me reconnaissait pas et a dit qu’il était armé, et qu’il me tirerait dessus si je ne quittais pas la propriété”, a-t-il écrit. Le dresseur a révélé que l’homme n’était ni un policier ni un agent de sécurité.

“Je lui ai dit que je jouais simplement à un jeu sur mon téléphone et il n’en avait rien à faire. Ne voulant pas aggraver la situation, j’ai quitté le parking”, a continué le joueur. Les autorités se sont depuis occupées de la situation et ont retrouvé l’homme.

Un autre dresseur a parlé de son expérience en jouant sur un parking d’église. “Alors que je prenais d’assaut l’Arène, un flic s’est garé à côté de moi en demandant s’il pouvait aider”, a dit l’utilisateur. “J’ai dit que je jouais simplement à Pokémon Go, et que je ne voulais pas conduire et jouer, donc je me suis garé. Il a répondu : ‘Tant que vous n’êtes pas en panne, allez tous les capturer.'”

“Des gens comme ça sont vraiment des clowns absolus. Prenez vraiment une vie. Quoi qu’il en soit, content que vous soyez en sécurité”, a remarqué une autre personne.

N’oubliez jamais d’être conscient de votre environnement et de rester en sécurité en jouant à Pokémon Go.

