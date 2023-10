Rencontre avec un Légendaire manquée : une animation en cause dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Les fans de Pokémon Go ont réclamé une option simple pour totalement passer l’animation d’éclosion d’œuf après qu’un dresseur ait perdu une rencontre avec un Oiseau de Galar.

Les Oiseaux de Galar dans Pokémon Go sont parmi les monstres les plus difficiles à capturer dans le jeu, grâce à leur rareté innée, leur taux de capture difficile et leur tendance à s’enfuir rapidement.

De ce fait, c’est toujours extrêmement tendu quand un dresseur parvient effectivement à tomber sur un Sulfura, Électhor ou Artikodin de Galar en utilisant l’Encens d’aventure quotidienne.

Malheureusement, un fan a partagé une expérience dévastatrice de manquer complètement une rencontre avec un Oiseau de Galar à cause des animations d’éclosion d’œuf de Pokémon Go qui ne peuvent pas être passées.

Un dresseur de Pokémon Go manque une rencontre avec un Oiseau de Galar à cause des œufs

Un dresseur nommé Electrical_Fuel_4666 a partagé son histoire sur le subreddit de Pokémon Go dans un post intitulé : “Pokémon Go m’a eu.”

Le fan a expliqué qu’il avait finalement rencontré un Artikodin de Galar en utilisant de l’Encens, mais juste au moment où il allait cliquer sur l’oiseau, quatre Œufs ont commencé à éclore dans leurs Incubateurs.

“… Le temps que je passe à travers tous, l'[Artikodin] a disparu. Pourquoi n’y a-t-il pas d’option pour passer les œufs?”, a demandé le fan frustré à la communauté.

Certains dresseurs ont mentionné qu’il existe des moyens d’accélérer au moins l’animation d’éclosion de l’Œuf. “Pour l’avenir, vous pouvez passer l’animation d’éclosion en touchant l’écran avec deux doigts en même temps !”

Cependant, bien que vous puissiez accélérer l’animation, le seul moyen de réellement la passer est de fermer complètement l’application, ce qui est loin d’être idéal.

Certains fans ont plaisanté en disant que les animations d’éclosion d’œuf leur avaient simplement épargné la déception de voir l’Artikodin s’enfuir. “De toute façon, vous lui auriez donné une Baie Framby dorée, lancé une excellente courbe, et après une secousse, il se serait échappé.”

Ce n’est pas la première fois que les joueurs de Pokémon Go sont frustrés par le système d’Œufs dans Pokémon Go, et ce ne sera probablement pas la dernière.