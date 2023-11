Rencontre avec un Zorua totalement disproportionné dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Un dresseur de Pokémon Go a rencontré et capturé un Zorua absurdement lourd, pesant 1 816 kg malgré le fait que ce Pokémon Renard Espiègle mesure à peine un mètre de haut.

En ce qui concerne la taille et le poids, il y a beaucoup de choses dans Pokémon qui n’ont pas beaucoup de sens. Par exemple, Wailord a une densité de poids inférieure à 1 kg/m³, ce qui est moins que l’air lui-même.

Les tailles bizarres dans Pokémon Go ne sont pas non plus inhabituelles, un joueur ayant découvert que son dresseur était particulièrement petit, avec un Némélios de 1,37 mètre le dominant largement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourtant, cette dernière publication montrant un Pokémon extraordinairement lourd pourrait être l’exemple le plus extrême de la série ignorant les hauteurs ou poids crédibles.

Un Zorua absurdement lourd stupéfie la communauté Pokémon Go

Partageant sa capture incroyable sur Reddit, un dresseur a posté : “XXL en effet, c’est un énorme Zorua”, accompagné d’une image montrant un Zorua de 1 816 kg mesurant seulement 1,14 mètre.

C’est à peu près le même poids qu’une grande berline ou 42 sacs de ciment. En termes de Pokémon, ce Zorua incroyablement dodu pèse autant que presque deux Groudon, plus de quatre Regigigas et 18 160 Katagami au total.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres n’ont pas pu s’empêcher de rire du renardeau XXL, avec un commentaire disant : “Mec, j’ai tellement tiqué quand j’ai vu ce poids. Ça m’a vraiment fait marrer.”

Un autre dresseur a affirmé que le Zorua dodu était plus du type “Matière Noire” que Ténèbres, en disant aussi “Il mange parce qu’il est malheureux”, pour justifier le régime alimentaire conséquent du petit bonhomme.

“Un Coup d’Corps de sa part pourrait détruire la moitié d’un bâtiment”, a supposé une autre réponse, croyant que les attaques physiques de ce renard pourraient déployer une force inimaginable capable de faire tomber des paysages urbains.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Pokémon Go et la franchise en général soient connus pour leurs tailles et poids discutables, cet exemple particulier est presque certainement un bug. Même ainsi, ce Zorua unique ferait un excellent ajout à toute collection.