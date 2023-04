La réinitialisation imprévue d’une Étude Spéciale excède les joueurs de Pokémon Go

Peu de temps après la fin de l’événement “Un héroïsme mystique”, les joueurs de Pokémon Go ont signalé que leur progression sur certaines tâches d’Étude spéciale avait été réinitialisée sans avertissement de la part de Niantic.

Les joueurs de Pokémon Go étaient ravis de voir une autre forme de Lokhlass en édition limitée ajoutée au jeu via l’événement “Un héroïsme mystique”. Mais au lieu de rencontrer un Lokhlass de manière aléatoire dans la nature ou de devoir en vaincre un lors de raids, chaque joueur avait la possibilité d’en attraper un via une Étude spéciale.

L’article continue après la publicité

Les joueurs devaient seulement accomplir neuf défis pour débloquer la rencontre avec le Lokhlass costumé, dont les six premiers étaient très faciles. Cependant, les trois derniers ont pris un peu plus de temps pour certains joueurs. Ils incluaient le fait de réussir un certain nombre de lancers Excellents, d’évoluer de nombreux Pokémon et de gagner des bonbons en marchant avec son Copain.

Alors que les joueurs assidus ont rapidement terminé ces tâches, certains prenaient leur temps pour chacune d’entre elles. Et à cause de ce que beaucoup de joueurs supposent être une erreur, leur progression pour la troisième page des tâches “Un héroïsme mystique” a été effacée, les obligeant à recommencer.

L’article continue après la publicité

Message “Streak broken” pour “Un héroïsme mystique” dans Pokémon Go

Tard le 17 avril, après la fin de “Un héroïsme mystique”, certains joueurs se sont connectés à Pokémon Go et ont été accueillis par un popup “Streak broken”. Ce message apparaît généralement lorsque les joueurs échouent à un défi qui nécessite de réaliser un certain nombre de tâches consécutives, comme réussir des lancers en Courbe sans rater ou faire tourner des Pokéstops plusieurs jours d’affilée.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Mais ce popup a laissé les joueurs perplexes, car rien ne justifiait que le message apparaisse. Cela les a incités à vérifier leurs tâches d’Étude spéciale, où ils ont découvert que la progression pour les tâches “Un héroïsme mystique” avait été réinitialisée. Plusieurs employés de Dexerto ont confirmé avoir eux-mêmes subis ce désagrément.

L’article continue après la publicité

L’utilisateur Reddit Present-Ring9425 a attiré l’attention des autres joueurs de Pokémon Go sur ce problème, et était particulièrement excedé de voir sa progression réinitialisée. “Je suis furieux. Quel gaspillage de bonbons pour les évolutions. J’étais à 9/10”, a commenté un utilisateur.

Un autre a déclaré : “J’étais à 0,5 km du dernier bonbon pour la dernière tâche, mince, j’aurais terminé en 5 minutes.”

Niantic n’a pas encore répondu aux signalements, mais beaucoup de joueurs espèrent que le studio pourra réparer cette erreur, ou à minima compenser les victimes pour le temps et l’énergie perdue dans l’accomplissement de cette étude.