La “règle” non dite des Arènes de Pokémon Go provoque la colère des joueurs

Il existe depuis longtemps une règle tacite concernant les Arènes dans Pokémon Go, mais une rencontre hostile avec un autre dresseur a révélé que tout le monde ne la respecte pas.

Les Arènes sont le seul moyen gratuit de gagner des PokéPièces dans Pokémon Go. Chaque jour, un dresseur peut gagner jusqu’à 50 PokéPièces, ce qui nécessite un total de huit heures de présence dans une Arène.

Cependant, les PokéPièces ne sont reçues qu’après que votre Pokémon soit éjecté d’une Arène. Cela a créé une culture où les joueurs sont encouragés à ne déloger les Pokémon des autres qu’après cette période pour maximiser les gains de PokéPièces.

Cependant, cela est loin d’être universel, avec un joueur de Pokémon Go mécontent partageant sur Reddit : “On vient de me dire que c’est ‘malpoli’ de prendre une arène à quelqu’un sans attendre 8 heures,” avant d’exprimer plus tard, “Vous n’avez pas le droit de vous plaindre quand quelqu’un joue au jeu et vous n’êtes pas ‘dû’ du temps dans une arène.”

Le post détaillait ensuite une rencontre où l’auteur a délogé le Pokémon d’un autre joueur de l’Arène, ce qui a conduit ce dresseur à lui dire : “Vous devez laisser tout le monde obtenir ses pièces !” – à quoi l’utilisateur original a répondu : “Oh, c’est une règle juste pour moi, pas pour vous ?”

Cette remarque a contrarié l’autre joueur qui a accusé l’auteur d’être “extrêmement impoli,” allant jusqu’à insister que, en tant que joueur de haut niveau, l’utilisateur qui a partagé le post n’a plus besoin d’utiliser les Arènes.

La communauté s’est rapidement ralliée autour du post, avec certaines des réponses les plus votées incluant : “N’est-ce pas la raison même des arènes ? Pour vaincre et remplacer ??” ainsi que, “Je ne comprends pas le sentiment de devoir attendre. Si je vois une arène que je peux attaquer pendant que je me promène, bien sûr que je vais l’attaquer, si j’en ai envie.”

D’autres ont remis en question l’attitude du dresseur confrontant : “Certaines personnes ont sérieusement besoin de sortir. Je le signalerais. C’est une violation flagrante des CGU,” en faisant référence aux directives de la communauté de Pokémon Go, qui listent explicitement le harcèlement comme une infraction passible de bannissement.

Fait intéressant, certains joueurs n’étaient pas d’accord avec le sentiment général du post, répondant : “Je n’appellerais pas cela un mauvais comportement. Mais j’ai tendance à vérifier depuis combien de temps quelqu’un est sur une arène avant de le déloger,” et, “Vous les avez empêchés d’obtenir leurs pièces, donc ils ont fait la même chose pour vous. C’est très simple et rend le jeu pire pour tout le monde.”

La règle tacite des Arènes continue de faire débat, de nombreux joueurs de Pokémon Go étant d’accord pour dire qu’il est acceptable de prendre des Arènes à tout moment, tandis que d’autres pensent qu’il est préférable d’attendre. À moins que Niantic ne modifie le fonctionnement des Arènes à l’avenir, il est peu probable que ce débat acharné prenne fin de sitôt.