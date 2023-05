Raids Obscurs Mewtwo déserts sur Pokémon Go : les joueurs ruraux sont à bout

Malgré deux jours de chasse au Mewtwo Obscur, de nombreux joueurs ruraux de Pokémon Go sont revenus les mains vides. La déception de trop ?

Le 27 et 28 mai 2023 étaient des dates importantes pour de nombreux joueurs de Pokémon Go. En effet, ce dernier weekend de mai était le théâtre de nombreux affrontements entre les dresseurs du monde entier et le surpuissant Mewtwo Obscur fraîchement introduit dans les Raids Obscurs.

Forcément, ce premier événement de Raid Obscur n’était pas sans faille. La mécanique des Gemmes Purifiées est restée assez floue pour nombre de dresseurs, et l’absence d’heure et de localisation précise pour les Raids Obscurs légendaires a rendu l’organisation laborieuse pour les joueurs.

Néanmoins, la plupart des dresseurs qui ont choisi de dédier leur weekend à la chasse au Mewtwo ont bien pu capturer cet incontournable Pokémon légendaire… du moins pour ceux vivant dans une grande ville.

Ce joueur abandonne Pokémon Go suite aux Raids Obscurs Mewtwo : “j’ai l’impression d’avoir été puni”

Le dimanche 28 mai 2023, l’utilisateur Reddit Master-Attitude a partagé sur le subreddit de Pokémon Go un message d’adieu déchirant qui a rapidement touché la communauté Pokémon Go.

Ce dresseur de longue date – ayant joué pendant 7 ans et atteint le niveau 50 – explique comment sa situation géographique l’a tout simplement empêché de profiter des Raids Obscurs :

“Après 7 ans et des brouettes, j’en ai fini. Bravo à tous ceux qui ont réussi à obtenir Mewtwo Obscur.

Après deux jours à chercher des Raids en personne dans deux petites villes, j’ai juste perdu mon temps. Pokémon Go ne sera plus jamais comme il l’était avant le COVID, peu importe ce que Niantic fait. J’ai l’impression d’avoir été puni, comme beaucoup d’autres, à essayer de trouver des groupes et à attendre dans des lobbies vides.

J’ai juste réalisé que si Mewtwo Obscur ne fait pas sortir les gens de chez eux, rien ne le pourra.”

Beaucoup de joueurs dans les commentaires se sont montrés empathiques envers l’auteur de ce post, qui a tout simplement été incapable de gagner un Raid Obscur malgré tous ses efforts. Des dresseurs ruraux n’ont d’ailleurs pas manqué d’exprimer la même frustration, après avoir eux aussi passé leur weekend à chercher des alliés pour ce combat épique, en vain.

Un utilisateur n’a d’ailleurs pas manqué de faire remonter une statistique intéressante qui illustre parfaitement le problème de Pokémon Go dans les campagnes.

“D’après les données de Niantic, le nombre maximum de joueurs sur une journée est de 4 millions au maximum, et la moyenne est beaucoup plus basse. C’est moins de la moitié de la population de Londres. Si l’on répartit tous ces joueurs sur le monde entier, ça fait peu.

Pourquoi – en connaissant cette information – Niantic décide de mettre l’accent sur les Raids en personne qui ont besoin de beaucoup de joueurs pour être complétés ? J’en n’en ai aucune idée.”

Plusieurs semaines après le nerf des Raids à distance, l’arrivée des Raids Obscurs disponibles uniquement en personnes pourrait bien être la désillusion de trop pour de nombreux joueurs ruraux. Si Niantic a toujours été clair dans son ambition de créer un jeu hautement social, il est indéniable que les joueurs loin des centres urbains se sentent de plus en plus oubliés.