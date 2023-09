Qui choisir entre Poussacha, Chochodile ou Coiffeton sur Pokémon Go ?

La quête de l’étude spéciale Une aventure de Paldea dans Pokémon Go vous oblige à « choisir un chemin » avec Poussacha, Chochodile et Coiffeton comme options disponibles – mais quel chemin est le meilleur ?

Dans le cadre de la nouvelle saison Des aventures à foison, les joueurs de Pokémon Go pourront obtenir une quête d’étude spéciale saisonnière appelée Une aventure de Paldea qui propose un chemin divergent.

Tout comme dans les jeux Pokémon Écarlate & Violet, les Dresseurs devront choisir avec quel Pokémon de départ ils veulent partir à l’aventure : le type Plante Poussacha, le type Feu Chochodile, ou le type Eau Coiffeton.

Si vous hésitez sur le chemin à choisir ou quel Pokémon de départ est le meilleur dans Pokémon Go, nous allons tenter de répondre à ces questions ci-dessous.

Devriez-vous choisir Poussacha, Chochodile ou Coiffeton dans Pokémon Go ?

Notre conseil honnête pour la quête Une aventure de Paldea est simplement de choisir le Pokémon que vous préférez le plus ! Cependant, si nous devons absolument donner une réponse sérieuse, nous recommanderions de choisir le chemin de l’aventure avec Coiffeton.

C’est parce que la dernière évolution de Coiffeton, Palmaval, a un bon potentiel dans les combats JcJ et comme attaquant de Raid. Il a la statistique d’Attaque la plus élevée de tout starter de type Eau, et ses autres statistiques ne sont pas mauvaises non plus. De plus, comment résister à ce visage adorable ?

Cela dit, aucun des Pokémon de départ de Paldea ne fera de grosses vagues en JcJ ou JcE pour le moment car ils leur manquent tous leurs mouvements optimaux dans le jeu. Cela pourrait prendre un certain temps avant que cela ne change, donc si vous voulez simplement vous concentrer sur votre Pokémon préféré, c’est très bien aussi !

N’oubliez pas que vous aurez de nombreuses occasions de capturer Poussacha, Chochodile et Coiffeton pendant l’événement Une aventure de Paldea du 5 au 10 septembre, car ils apparaîtront à l’état sauvage et éclosent des œufs de 7 km. Cela signifie que votre choix n’est pas super important.

Il est également bon de mentionner que les tâches que vous devrez accomplir pour cette quête de recherche spéciale sont exactement les mêmes pour les trois chemins, vous pouvez donc baser votre décision uniquement sur le Pokémon de départ que vous rencontrerez. Vous pouvez voir les détails de ceux-ci ci-dessous.

Explication du chemin de l’aventure avec Poussacha

The Pokémon Company

Si vous choisissez de partir à l’aventure avec Poussacha dans la quête Une aventure de Paldea, vous serez récompensé par une rencontre avec Poussacha et pourrez découvrir plus d’informations sur ce Pokémon en progressant dans la quête.

Poussacha est un Pokémon de type Plante qui évolue en Matourgeon avec 25 bonbons, puis en Miascarade avec 100 bonbons supplémentaires. Miascarade est un Pokémon de type Ténèbres/Plante avec une énorme statistique d’Attaque, ce qui le positionne bien pour être un attaquant de Raid.

Explication du chemin de l’aventure avec Chochodile

The Pokémon Company

Si vous choisissez de partir à l’aventure avec Chochodile dans la quête Une aventure de Paldea, vous serez récompensé par une rencontre avec Chochodile et pourrez découvrir plus d’informations sur ce Pokémon en progressant dans la quête.

Chochodile est un Pokémon de type Feu qui évolue en Crocogril avec 25 bonbons, puis en Flâmigator avec 100 bonbons supplémentaires. Flâmigator a des statistiques équilibrées avec une défense décente, il sera donc probablement formidable pour les combats JcJ lorsqu’il obtiendra un meilleur set d’attaques.

Explication du chemin de l’aventure avec Coiffeton

The Pokémon Company

Si vous choisissez de partir à l’aventure avec Coiffeton dans la quête Une aventure de Paldea, vous serez récompensé par une rencontre avec Coiffeton et pourrez découvrir plus d’informations sur ce Pokémon en progressant dans la quête.

Coiffeton est un Pokémon de type Eau qui évolue en Canarbello avec 25 bonbons, puis en Palmaval avec 100 bonbons supplémentaires. Palmaval a une énorme statistique d’Attaque, ce qui signifie qu’il a le potentiel pour être un attaquant de Raid de type Eau de premier plan.

En fin de compte, votre décision devrait être basée sur le Pokémon de départ que vous préférez et celui que vous souhaitez en savoir plus. Ces choix de chemin ne sont certainement pas aussi impactants que les précédents dans le jeu.

Espérons que nous vous avons aidé à choisir un chemin ! Pendant que vous êtes ici, consultez d’autres guides liés à Pokémon Go ci-dessous :

