Quête d’un Légendaire parfait sur Pokémon Go : 118 tentatives plus tard

Un joueur de Pokémon Go a stupéfié la communauté en montrant un rare ‘hundo’ qu’il a obtenu lors d’un raid à distance après 118 tentatives.

Pour de nombreux fans de Pokémon Go, la capture du Pokémon le plus fort est le but du jeu. Grâce à des contenus difficiles comme les Raids Obscurs et les Raids Élite, avoir des Pokémon forts à disposition est essentiel.

C’est pourquoi de nombreux membres de la communauté sont ravis lorsqu’ils tombent sur des ‘Hundos’ — soit des Pokémon qui se voient attribuer 4 étoiles lors de leur évaluation.

C’était le cas lorsqu’un dresseur dévoué a passé 118 tentatives pour obtenir un hundo légendaire sur quatre ans.

Un joueur de Pokémon Go capture le puissant Darkrai après 118 tentatives

Un utilisateur Reddit nommé PrestyRS a présenté son Darkrai hundo fraîchement acquis dans un post sur le subreddit Pokémon Go intitulé : “J’ai fait un raid à distance à 2 heures du matin et j’ai enfin obtenu un Darkrai hundo après 118 tentatives !”

Le posteur original a inclus des captures d’écran de ses prises, qui comprenaient aussi quelques Darkrai shiny. Le hundo en question avait des PC à 2136.

De nombreux fans ont pris le temps de féliciter le joueur pour sa détermination à poursuivre ce but. “Il est temps de célébrer ! Félicitations, cela a dû demander un effort considérable”, a déclaré un fan.

Un autre fan a expliqué que, compte tenu de la rareté des hundos, ce joueur a en fait été plutôt “chanceux” de trouver le Darkrai en 118 tentatives.

D’un autre côté, beaucoup se demandaient comment il était même possible de participer à autant de raids pour trouver le Darkrai.

Selon le dresseur, “Darkrai est présent dans les raids depuis plus de 4 ans maintenant, et chaque mercredi, ma communauté organise une marche de raid où nous faisons 10 à 20 raids, et je fais généralement 5 raids à distance par jour en plus de quelques raids réguliers par jour.”

En plus d’acheter des Pass de Raid “quand il y a un bon ensemble”, ils obtiennent parfois des passes gratuits de la part des ambassadeurs de la communauté.

Bien que cette façon de jouer ne soit pas pour tous les fans de Pokémon Go, il est clair que le dur travail de ce dresseur a finalement porté ses fruits.