Qu’est-ce qu’un Leurre Pluvieux sur Pokémon Go ? Comment l’obtenir, évolutions et plus

Isabelle Thierens . il y a 2 heures

Le Leurre Pluvieux est un objet incontournable sur Pokémon Go qui permet non seulement de faire évoluer certains Pokémon, mais aussi d’en attirer. Voici tout ce que vous devez savoir au sujet de ces modules.

Bien qu’il soit possible de profiter de Pokémon Go le plus simplement du monde, en se contentant de se balader et de capturer tous les Pokémon qui apparaissent, il existe certains objets incontournables qui permettent de mettre toutes les chances de son côté comme l’encens et les Modules Leurres.

Niantic Les Modules Leurres ont de multiples avantages sur Pokémon Go.

Parmi ces multiples Modules Leurres, on retrouve le Leurre Pluvieux qui a fait ses débuts sur Pokémon Go en 2021. Si vous avez eu la chance d’en obtenir un, voici comment en profiter.

Le Leurre Pluvieux est un objet rare dans Pokémon Go qui peut être utilisé dans les PokéStops pour attirer les Pokémon de Type Insecte, Eau et Électrik.

Ses effets durent généralement 30 minutes, bien que cette durée soit parfois augmentée lors d’événements spéciaux. Pour une utilisation optimisée, n’hésitez donc pas à les garder de côté afin de profiter de cette durée supplémentaire lors d’un prochain événement.

Son fonctionnement est des plus simples. Pour l’utiliser il vous suffit de sélectionner un PokéStop puis de choisir le symbole du Module. Pour profiter de ses effets, il vous faudra rester à proximité du PokéStop.

Quels Pokémon peuvent évoluer avec ce Leurre ?

En plus d’attirer certains Pokémon, les Modules Leurres Pluvieux peuvent également être utilisés pour faire évoluer Colimucus en Muplodocus. Il faudra néanmoins avoir également 100 bonbons sous la main pour que ça fonctionne.

Niantic Le Leurre peut également être utilisé pour faire évoluer Colimucus en Muplodocus.

Comment obtenir un Module Leurre Pluvieux dans Pokémon Go ?

Il est malheureusement assez difficile de récupérer gratuitement des Leurres Pluvieux dans Pokémon Go. Ils sont parfois proposés en tant que récompenses dans certains événements, mais cela reste assez rare.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de profiter de ses effets même s’il a été utilisé dans un PokéStop par un autre dresseur. En gardant l’œil ouvert, vous pourrez de temps à autre en profiter sans avoir à vous en offrir un. Sinon, si vous préférez parer au plus pressé, il est possible d’en acheter à tout moment dans la boutique du jeu, il faudra néanmoins débourser 180 PokéPièces.