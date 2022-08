Que contient la boîte hebdomadaire de Pokémon Go | Août 2022

Isabelle Thierens . Dernière mise à jour: 01 août 2022

En plus des différents codes promo qui permettent régulièrement aux joueurs de Pokémon Go de mettre la main sur des objets gratuits, il est également possible de récupérer en jeu des objets à moindre coût grâce à la boîte hebdomadaire. Voici ce qu’elle contient cette semaine.

Alors qu’en 2020 les dresseurs ne pouvaient plus aller et venir à leur guise pour capturer des Pokémon et faire éclore leurs oeufs à cause des différentes mesures de confinement, Niantic a dû changer son fusil d’épaule et prendre des mesures afin de permettre aux joueurs de continuer de profiter de Pokémon Go.

C’est ainsi que les joueurs ont eu droit à une portée augmentée pour PokéStops et les arènes, à davantage de Passes de Raid à distance et à une boîte hebdomadaire qui permet en échange d’une PokéPièce d’accéder à diverses récompenses.

Si au grand dam des joueurs Niantic est depuis revenu sur ces différents avantages, la boîte hebdomadaire est restée fidèle au poste, permettant chaque semaine aux dresseurs de récupérer des objets pour la somme dérisoire d’une PokéPièce.

Que contient la boîte hebdomadaire de Pokémon Go de la semaine du 1er au 7 août

La boîte hebdomadaire ne permet plus à présent de mettre la main sur un Passe de Raid à distance mais il est toujours possible de récupérer par ce biais des Poké Balls, des baies, des Passes de combat, des Modules Leurres et plus encore.

Niantic Les boîtes hebdomadaires permettent d’accéder à de multiples récompenses sur Pokémon Go

Cette semaine, il est possible de mettre la main sur un Module Leurre Glacial. Pour rappel cet objet peut être utilisé dans les PokéStops pour attirer pendant 30 minutes les Pokémon de Type Glace et Eau, une durée qui peut être augmentée lors de certains événements.

Cet objet étant plutôt rare étant donné qu’il n’est que rarement proposé en tant que récompenses dans certains événements, et qu’il coûte 180 PokéPièces dans la boutique il s’agit d’une bonne affaire !

Rendez-vous le lundi 8 août pour de nouvelles récompenses !