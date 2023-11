Quand les PC ne font pas le Pokémon : L’histoire d’un Monaflèmit décevant

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a rencontré le Pokémon sauvage aux PC (Points de Combat) le plus élevé de son expérience de jeu, mais ne voulait pas le célébrer car le coupable s’est avéré être un “déchet”, malgré son immense nombre de PC.

Les PC sont la mesure de la force d’un Pokémon utilisée dans Pokémon Go. Elle est calculée en prenant en compte les statistiques de base et le niveau, ce qui en fait normalement un bon indicateur de la puissance d’un Pokémon.

Cependant, ce n’est pas parfait en tous points car les IVs et les ensembles de mouvements font généralement une plus grande différence dans la force globale d’un Pokémon. Pour preuve, Mammochon plafonne bien en dessous de 4000 PC mais reste une option méta grâce à son ensemble d’attaques phénoménal et son type unique.

En contraste, il y a un Pokémon qui, malgré l’atteinte du classement PC le plus élevé possible dans Pokémon Go, est considéré comme absolument inutile dans la grande majorité des cas.

Des joueurs de Pokémon Go peu impressionnés par une rencontre à haut PC qualifiée de “nul”

Révélant sa rencontre sauvage au PC le plus élevé jamais vu, un dresseur a posté sur Reddit : “Sans doute le Pokémon sauvage au plus haut PC que j’ai rencontré et c’est du déchet ! lol.”

Ce message accompagnait une image montrant un Monaflèmit à 3864 PC avec des IVs médiocres, ce qui a conduit l’auteur du post à détester la capture. Le Monaflèmit en question était noté 0* ayant une Défense correcte mais une Attaque et des PV terribles.

Cependant, d’autres ont vite souligné que ses faibles IVs ne sont qu’une des raisons pour lesquelles Monaflèmit est mauvais en faisant remarquer : “Je veux dire, pour être honnête, même un Monaflèmit parfait est nul.”

“Le Pokémon dans son ensemble dans ce jeu est juste un presse-papier”, fut la réponse brutale d’un autre dresseur qui était tout aussi critique envers le Pouvoir de Combat trompeur du Pokémon Paresseux.

La raison pour laquelle Monaflèmit est si faible malgré sa capacité à dépasser 5000 PC est qu’il manque d’une attaque de base viable. Monaflèmit dans Pokémon Go ne peut apprendre que Baillement qui ne fait aucun dégât et ne sert qu’à charger Hyper Rayon ou Plaquage.

Malgré qu’il soit la plupart du temps inutile, il a tout de même un avantage, comme l’a expliqué un dresseur : “Vous pouvez toujours le déposer dans les arènes. Ce n’est pas bon mais ça ne demande aussi aucun investissement.”

Le PC anormalement élevé de Monaflèmit peut être intimidant pour les joueurs cherchant à attaquer les Arènes car il peut falloir plusieurs combats pour le vaincre. Cela seul rend la capture de Pokémon à haut PC comme Monaflèmit intéressante pour récolter efficacement des PokéPièces.