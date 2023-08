La prochaine Journée Communauté Classique désespère déjà les joueurs de Pokémon Go

Niantic a dévoilé le Pokémon iconique en tête d’affiche de la prochaine Journée Communauté Classique de Pokémon Go. Du côté des fans, ça grince des dents.

La prochaine Journée Communauté Classique de Pokémon Go est prévue pour le 2 septembre, dans le cadre de la nouvelle saison qui débutera le premier du mois. S’étendant de septembre à novembre, la saison présentera cinq événements de Journée Communauté, dont deux sont des versions “Classiques”, mettant à l’honneur un Pokémon déjà apparu en Journée Communauté.

Malheureusement, nombre de joueurs ont été grandement déçus par l’annonce de la Journée Communauté Classique de septembre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans un petit teaser publié le 29 août, le compte officiel Pokémon Go annonce sur X que “Ça va chauffer”, alors que des flammes apparaissent à l’écran tout en dévoilant le cri iconique de Salamèche, le starter Feu de la première génération.

Immédiatement, des fans ont montré leur enthousiasme, et on les comprends. Salamèche est l’un des Pokémon les plus appréciés de la franchise, et c’est sans parler de sa troisième évolution Dracaufeu qui passionne les foules.

Pourtant, de nombreux joueurs n’ont pas vraiment été envahis par l’impatience en découvrant l’identité de la vedette de la Journée Communauté Classique. En effet, c’est la troisième fois que Salamèche se retrouve sous les feux des projecteurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour les vétérans de Pokémon Go, cet événement n’en sera probablement pas un. Si obtenir plus de Bonbons Salamèche peut toujours s’avérer utile pour renforcer son Dracaufeu, les joueurs les plus assidus ont pour la plupart déjà mis la main sur un Salamèche shiny depuis belle lurette.

Salamèche a déjà eu droit à deux Journées Communauté, en 2018 et en 2020. On comprend donc pourquoi beaucoup espéraient un autre Pokémon en vedette.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“Un gaspillage d’une journée com classique”, a écrit un joueur. “Si c’est Salamèche, je pense que je vais passer mon tour” a ajouté un autre.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, pour les nouveaux joueurs ou ceux qui ont manqué les précédents événements avec Salamèche, cette Journée Communauté offre une opportunité en or d’en capturer une version chromatique ou d’évoluer un Dracaufeu avec une attaque spéciale.

Détails de la Journée Communauté Classique de Salamèche

Niantic

Selon Leek Duck, Salamèche sera la vedette Pokémon vedette de la prochaine Journée Communauté Classique le 2 septembre.

L’événement se déroulera de 14h00 à 17h00, heure locale. Pendant cette période, les joueurs peuvent s’attendre à voir davantage d’apparitions de Salamèche et à bénéficier de bonus spéciaux comme des Encens et des Modules Leurre de trois heures.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’attraction principale, cependant, est l’occasion d’évoluer un Reptincel en Dracaufeu maîtrisant une attaque exclusive, bien qu’on ne sache pas encore laquelle sera mise en avant. Avec un peu de chance, cela pourrait drastiquement améliorer les performances de Dracaufeu en Raid comme en PvP.

Ces informations proviennent d’un leak et n’ont pas été confirmée par Niantic. Nous vous invitons donc à les prendre avec des pincettes.