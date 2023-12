Le premier Shundo de ce dresseur Pokémon Go surprend tout le monde

Niantic / The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a ébloui la communauté après avoir capturé un Shundo “génial” lors de la Journée Communauté du jeu.

Les Shundos sont un phénomène étonnant dans Pokémon Go, offrant au dresseur un Pokémon assez puissant avec l’apparence et la rareté d’un Hundo ou d’un shiny.

Après tout, trouver un Hundo ou un shiny dans le jeu est déjà assez rare, mais trouver un mélange des deux est fantastiquement impressionnant, et devient un objectif que de nombreux dresseurs de Pokémon Go ne peuvent qu’espérer atteindre.

Maintenant, un joueur a réussi cet exploit, capturant un Shundo “génial” lors de la récente Journée Communauté, provoquant l’admiration et la jalousie de toute la base de fans.

Un fan de Pokémon Go ravi après avoir capturé un Shundo lors de la Journée Communauté

Partageant sonsuccès sur Reddit, un utilisateur a montré le Shundo Clamiral épique qu’il a capturé lors de la récente Journée Communauté. Pour couronner le tout, il a ensuite révélé que c’était son premier Shundo dans Pokémon Go et qu’il ne jouait que depuis un an.

Naturellement, capturer une version rare de ce Pokémon est un peu plus facile pendant une Journée Communauté puisqu’ils sont beaucoup plus communs pendant l’événement, mais attraper un Shundo reste un exploit impressionnant, comme le montrent la jalousie et les félicitations dans les commentaires.

“Félicitations, je joue depuis 2016 et toujours pas de shundo,” a expliqué un joueur, prouvant ainsi l’incroyable exploit du nouveau venu, surtout puisqu’il “ne joue que depuis un an” et a tout de même réussi à obtenir ce compagnon impressionnant.

D’autres ont exprimé leur jalousie dans les commentaires, un utilisateur expliquant comment il a “obtenu deux shinies et un hundo, mais pas de shundos ! C’est génial !” Cela montre bien à quel point cette combinaison est rare, même si les apparitions du Pokémon sont augmentées.

Finalement, un utilisateur a résumé les pensées de la communauté concernant cette capture épique : “Phénoménal, absolument spectaculaire.” Certes, beaucoup auront capturé un Hundo ou beaucoup de Clamiral shiny, mais peu ont eu autant de chance que ce joueur.

