Un dresseur Pokémon capture son premier shiny après 20 ans d’aventures

Un joueur de Pokémon a enfin rencontré son premier shiny dans la nature après avoir joué à tous les jeux de la franchise au cours des 20 dernières années.

Depuis Pokémon Or et Argent, les Pokémon shiny – ou chromatique en français – sont devenus l’un des éléments les plus appréciés de la franchise. Par essence, un Pokémon shiny est identique à n’importe quel Pokémon classique, la seule différence étant sa palette de couleur alternative.

Par exemple, le premier shiny introduit en jeu faisait partie d’une rencontre scénarisée dans Or et Argent, où les joueurs avaient la possibilité d’attraper un Léviator shiny : le fameux Léviator Rouge du Lac Colère.

Aujourd’hui, la chasse aux Pokémon chromatiques et devenue une activité très commune sur Pokémon Go. En effet, les jeux de la franchise principale permettent d’attraper la quasi totalité de Pokédex en version chromatique. La seule condition reste de faire preuve d’une patience hors pair, puisque ces rencontres sont rarissimes.

Malgré tout, la grande majorité des fans de Pokémon on au moins une fois dans leur vie rencontré un Pokémon shiny. En complétant tous les jeux de la saga, on peut en effet espérer tomber par hasard sur une petite poignée de monstres chromatiques… à moins que la chance ne soit pas de notre côté.

En effet, il aura fallu au dresseur Jupiter-Knight plus de 20 ans pour enfin capturer son premier shiny. Sur Reddit, le joueur a partagé son excitation à la communauté : “J’ai joué à tous les jeux depuis la version Rouge et aujourd’hui j’ai rencontré et attrapé mon premier shiny !”.

C’est sur Pokémon Écarlate et Violet que la chance de Jupiter-Knight a enfin tourné, et qu’il a pu rencontrer un Diamat shiny. Alors que la palette de couleurs de Diamat est habituellement composée de bleu et de noir, la version chromatique remplace le bleu par du vert.

D’autres utilisateurs de Reddit ont inondé les commentaires de leurs réflexions sur la malchance qui a accompagné notre dresseur pendant toutes ces années : “C’est statistiquement impressionnant”.

Un autre a ajouté : “Même chose que l’auteur. J’ai joué un peu moins longtemps car j’ai commencé avec Diamant et Heartgold, mais j’ai quand même mis longtemps avant d’en obtenir un.”