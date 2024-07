The Pokémon Company

On pourrait penser qu’attraper un Pokémon Légendaire incroyablement rare dans Pokémon Go serait un rêve devenu réalité, mais il s’avère que ce n’est pas toujours le cas.

Avec une telle variété de Shundos excitants et de Pokémon rares à collectionner disponibles dans le jeu mobile de Niantic, tout le monde souhaite avoir son moment de chance lorsqu’ils réussissent enfin à attraper l’une de ces trouvailles rares.

C’est exactement ce qu’un joueur a vécu en explorant, et qu’il a rapidement partagé sur Reddit. Bien que la rencontre n’était probablement pas ce qu’il espérait.

Le post a révélé : “Mesdames et Messieurs, acclamez l’Artikodin de Galar Légendaire… ZERO POUR CENT,” avec ce dresseur ayant attrapé un Artikodin de Galar avec 0 IV en Attaque, Défense et PV.

Communément appelés Nundos, les Pokémon à 0 IV sont en fait très rares dans Pokémon Go. Ils ne peuvent pas être obtenus à partir de tâches de recherche ou à l’état sauvage si leur type est boosté par la météo, ce qui les rend souvent plus difficiles à trouver que les Hundos.

En conséquence, ils sont recherchés d’un point de vue de collectionneur. Cependant, c’est à peu près là que s’arrêtent les points positifs. Fonctionnellement parlant, un Artikodin de Galar à 0 IV est médiocre dans les Raids et dans la Ligue de Combat Go. Sauf pour pouvoir l’exposer sur les réseaux, cette trouvaille extrêmement rare n’est donc pas du tout utile.

Ce sentiment a été partagé par la communauté, avec des commentaires décrivant ce Pokémon comme “ultra rare” et “extrêmement rare“, rendant hommage à la rareté de ce Pokémon particulier.

Cependant, ses défauts évidents n’ont pas échappé aux joueurs non plus, avec l’un d’eux répondant : “Aaaah enfin quelqu’un a un plus mauvais que le mien, félicitations !”

Ce n’est pas la première fois que les Oiseaux Légendaires posent problème aux joueurs de Pokémon Go, leur rareté générale ayant précédemment poussé les joueurs à demander des changements sur la façon dont ils sont rencontrés, l’Encens Quotidien étant la seule méthode actuelle.

