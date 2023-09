Pourquoi les fans de Pokémon Go adorent l’événement Une aventure de Paldea

Niantic / The Pokémon Company

L’événement Pokémon Go Une aventure de Paldea est en cours, et les fans le qualifient déjà de « meilleur événement depuis longtemps » grâce aux bonus de déblocage ultra, aux Pokéstops dorés, aux nouveaux Pokémon et à bien d’autres choses encore.

2023 a été une année tumultueuse pour Pokémon Go. Entre le déploiement de nouvelles fonctionnalités et les réactions mitigées de la communauté, il est clair que Niantic a connu son lot de réussites et d’échecs, tant à travers les nouvelles fonctionnalités que lors des événements récents.

Toutefois, l’actuel événement Une aventure de Paldea qui met en vedette de adorables nouveaux Pokémon de Paldea et propose des récompenses pratiques, a totalement enchanté les joueurs, certains affirmant que c’est « la meilleure chose que j’ai vue depuis mes débuts ».

Les fans de Pokémon Go adorent le « super » nouvel événement Ultra Bonus

Sur Reddit, un fan de Pokémon Go a partagé son affection pour l’événement Une aventure de Paldea, expliquant qu’il a « joué depuis le lancement et a raté beaucoup de choses au fil des années en faisant des pauses ».

Lorsqu’il a recommencé à jouer il y a cinq mois, il a réussi à atteindre le niveau 43. Mais grâce à l’événement Ultra Bonus présenté dans Une aventure de Paldea – tels que 4x XP par capture et Poussières Étoiles – il est maintenant en passe d’atteindre le niveau 50.

Il a ajouté : « Cet Ultra Bonus est tout simplement incroyable ! »

Peu après, des centaines de joueurs ont partagé leur amour pour l’événement récent dans les commentaires. Certains ont expliqué qu’ils trouvaient que « c’est un super, super, super événement ! », mettant en avant les « bonus vraiment incroyablement bons » comme un élément clé.

D’autres ont partagé leur enthousiasme pour les nouveaux Pokémon, expliquant qu’ils « aiment aussi avoir quelque chose de nouveau à attraper », ce qui en fait « de loin le meilleur événement depuis longtemps pour moi ».

Un utilisateur a partagé son expérience en tant que joueur vétéran, affirmant qu’il « joue depuis un peu plus de trois ans et je dois être d’accord. C’est tellement amusant d’avoir de nouveaux monstres à attraper et les bonus ajoutés sont incroyables ! »

Bien que les excellents bonus et les nouveaux Pokémon soient certainement un point fort, d’autres saluent l’initiative de Niantic d’inclure des Pokéstops dorés, expliquant qu’ils « facilitent grandement le réapprovisionnement en pokéballs », prolongeant ainsi le plaisir de jeu.

En plus des éloges pour les fonctionnalités en jeu, un Dresseur a partagé : « Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu les gens jouer tous les jours dans mon parc local », ajoutant que « l’endroit est bondé toute la semaine depuis cet événement avec des joueurs de Pokémon Go », prouvant ainsi la popularité réelle de l’événement.

Il est évident que les fans adorent le nouvel événement, avec ses nouveaux Pokémon, l’Ultra Bonus, et la très attendue quête de recherche spéciale avec les starters de Paldea. Mieux encore, d’autres surprises sont à venir avec l’événement Ultra Bonus : Paldea qui débutera le 10 septembre 2023.