Pour compenser la hausse des Passes, les joueurs de Pokémon Go exigent que Niantic fasse un geste

Furieux du récent nerf des Passes de Raids à distance de Pokémon Go, les joueurs ont interpellé Niantic, leur demandant d’augmenter le taux de capture de base des Pokémon Légendaires dans les raids.

Même si Pokémon Go ne propose pas de combats de boss traditionnels comme dans les titres classiques, Niantic a tout de même inclus dans son jeu mobile un moyen pour les dresseurs d’attraper des Pokémon Légendaires. Pour triompher de ces Raids chargés d’adrénaline, les joueurs doivent combattre côte à côte et mettre toutes leurs forces dans la bataille.

L’article continue après la publicité

Si sur le papier le jeu en vaut la chandelle, dans les faits, si un joueur parvient à vaincre l’un de ces mastodontes, il n’est pas assuré pour autant de le capturer. Au lieu de cela, les joueurs sont récompensés par un nombre limité de Poké Balls, attribuées en fonction de leur performance dans le raid et d’autres facteurs.

Même si les joueurs utilisent des baies Framby dorées et réussissent d’excellents lancers, il y a toujours une chance que le légendaire s’enfuie. Avec la récente hausse des prix et la limite quotidienne des Passes de Raid à distance qu’il est possible d’utiliser, les joueurs ont demandé à Niantic d’augmenter le taux de capture de base des Légendaires dans les Raids afin qu’ils n’aient pas l’impression de simplement jeter leur argent par la fenêtre.

L’article continue après la publicité

Les taux de capture des Légendaires dans les Raids de Pokémon Go frustrent les joueurs

Un certain nombre de publications concernant les taux de capture des Légendaires ont été partagées sur Reddit depuis le nerf des Passes de Raids à distance. Les joueurs sont de plus en plus frustrés de devoir payer plus pour avoir la même chance de repartir sans rien.

Comme l’a expliqué un dresseur dans sa publication, “Pour un jeu qui vous oblige soit à acheter un Passe de Raid à distance hors de prix, soit à vous rendre à une destination spécifique (ce qui nécessite généralement une voiture), le taux de capture… est bien trop faible. Le taux de capture de TOUT Légendaire provenant d’un Raid 5 étoiles devrait être de 90 %”.

L’article continue après la publicité

Dans les commentaires, de nombreux joueurs ont fait écho à ce ressenti. “J’ai fait un raid en personne après avoir terminé la journée communauté, et le Démétéros s’est enfui. J’avais réussi plusieurs lancers excellents et utilisé des baies Framby dorées”, a déclaré un internaute.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le meme d’un joueur déçu d’avoir dépensé 2$ pour un Passe de Raid à distance, juste pour que le Légendaire s’enfuie sous ses yeux s’est avéré être extrêmement populaire.

Dans les commentaires un internaute a affirmé qu’un Légendaire raté avait poussé son ami à abandonner le jeu. “Mon ami a instantanément désinstallé le jeu lorsque le Démétéros sur lequel il a utilisé le Passe de Raid s’est enfui, même après plusieurs excellents lancers et les Framby dorées”, a-t-il déclaré.

L’article continue après la publicité

Les taux de capture dans les Raids n’ont pas changé depuis le nerf des Passes de Raids à distance, mais étant donné qu’ils nécessitent plus d’investissements, les joueurs ont l’impression d’être lésés.