Polémique autour d’une publicité “trompeuse” pour le Black Friday sur Pokémon Go

La promotion du Black Friday de Pokémon Go a suscité la controverse, les joueurs accusant Niantic de “publicité mensongère”.

Le 26 novembre, Pokémon Go a fait la promotion spéciale du Black Friday sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), en écrivant : “Vous pouvez obtenir 2x plus de PokéPièces sur certains achats dans la boutique web Pokémon GO”.

Cette publicité a immédiatement provoqué un retour de bâton de la part des fans et des joueurs, qui ont rapidement souligné le caractère trompeur du tweet. Selon le propre billet de blog de Pokémon Go du 21 novembre, l’offre stipule : “Doublez vos PokéPièces bonus par achat sur les lots de PokéPièces de plus de 20$”.

Comme le précise également la boutique en ligne, les joueurs qui achètent l’un des lots éligibles ne reçoivent que 2x le nombre de PokéPièces bonus et non 2x le total des PokéPièces, comme le suggère la publicité. Cela a conduit à des accusations de “publicité mensongère” de la part de certains dans la communauté.

Ce retour de bâton intervient alors que les joueurs s’attendaient à un doublement simple des PokéPièces qu’ils recevraient. Au lieu de cela, l’offre ne s’applique qu’aux pièces bonus reçues avec les achats de plus de 20 $, un détail que beaucoup ont estimé obscurci par le marketing de Niantic.

Les joueurs se sont exprimés dans la section des commentaires pour exprimer leur frustration, déclarant : “X2 pièces bonus et non X2 PokéPièces – c’est très trompeur dans la façon dont c’est annoncé.”

Un autre a fait écho à ce sentiment, “C’EST DE LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE. Vous pouvez obtenir 2x pièces bonus.”

La communauté a en effet été critique envers le post, qui est resté en ligne pendant plus de 30 heures, malgré les critiques des joueurs sur X et dans d’autres communautés Pokémon Go, comme Reddit.

“Lisez les petits caractères, tout le monde. Vous profitez de vos joueurs. Seulement double bonus de pièces. Entreprise prédatrice et mal gérée, formulant les choses de manière prédatrice”, a commenté un joueur.

Un autre joueur a souligné le problème : “Aucune de ces offres n’a de ‘2x PokéPièces’. Certaines ont ‘2x pièces bonus’, mais cela est significativement différent de ce que vous venez de tweeter.”

Pour rappel, la promotion du Black Friday de Pokémon Go s’est terminée ce 27 novembre.