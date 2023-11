Les PokéStops les plus déjantés : Quand les joueurs de Pokémon Go se défoulent

Niantic / The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go ont partagé certains des PokéStops les plus “déjantés” qu’ils ont rencontrés, comme des statues de hotdog géant ou des descriptions de terrains de jeux amusantes.

Mis à part les Pokémon eux-mêmes, l’une des choses les plus courantes que les joueurs de Pokémon Go rencontreront en jouant à l’extérieur est les PokéStops.

Chaque PokéStop est basé sur une sorte de repère, que les joueurs peuvent regarder et lire une brève description. Comme les joueurs peuvent soumettre eux-mêmes des PokéStops, parfois ces repères peuvent être un peu… hors du commun.

Désormais, les membres de la communauté Pokémon Go ont commencé à partager certains des PokéStops les plus “déjantés” qu’ils ont rencontrés dans la nature, et les fans se sont bien amusés.

Les fans de Pokémon Go partagent leurs découvertes de PokéStop les plus étranges

Un post sur le subreddit de Pokémon Go a posé une question simple à la communauté : “Quel est le nom, la description ou la photo de PokéStop le plus déjanté que vous ayez vu dans la nature ?”

Pour commencer, l’auteur a inclus une capture d’écran d’un PokéStop appelé “American Hotdog”, qui présentait un hotdog anthropomorphique géant portant des chaussettes et des chaussures.

La description du PokéStop disait : “Il met le ketchup sur sa peau ou sinon il reçoit à nouveau la moutarde…” en référence à la célèbre réplique prononcée par Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux.

De nombreux fans ont partagé certaines de leurs localisations préférées. Un dresseur a mentionné : “Le terrain de jeux ‘Crack is WACK’ est un truc sur une autoroute près de chez moi… c’est un vrai endroit aussi mais avec un nom très idiot.”

Un autre joueur a partagé un PokéStop involontairement risqué représentant le Père Noël. “‘Santa on the Pole’, avec le Père Noël grimpant au Pôle Nord mais, à cause du recadrage, il semble qu’il danse”, dont il a fourni une capture d’écran.

D’autres ont posté des Stops amusants liés à des lieux de restauration rapide. “La fontaine de mon McDonald’s local est marquée comme la ‘fontaine commémorative de l’artère bouchée'”, tandis qu’un autre dresseur a dit : “‘Dangers du mural de cholestérol’ [et] c’était une image du Colonel Sanders à l’intérieur d’un KFC.”

Bien que tous les PokéStops soumis par les joueurs ne soient pas des perles, parfois des dresseurs astucieux glissent des jeux de mots amusants, pour le plus grand bonheur de la communauté.