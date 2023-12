Ronflex et Osselait s’associent pour une nouvelle série animée Pokémon

Pokémon et Osselait ont récemment dévoilé un tout nouveau court-métrage d’animation, et il n’est que le premier d’une nouvelle série.

C’est une période excitante pour les fans de Pokémon, avec une nouvelle série de mangas et d’anime mettant en scène un monde sans Sacha Ketchum pour la première fois, et même un jeu vidéo.

Mais ce n’est pas tout ! La franchise Pokémon est connue pour sa publication de courts-métrages web provenant de toutes les régions, avec divers personnages et arcs narratifs, et l’hiver 2023 ne fera pas exception.

Ronflex et Osselait viennent d’annoncer un tout nouveau projet d’animation. Voici tout ce que nous savons à son sujet.

De nouveaux épisodes d’animation de Pokémon, avec Osselait et Ronflex

Pokémon a mis les bouchées doubles avec la sortie de courts-métrages d’animation. Et le 8 décembre, les fans ont eu droit à une nouvelle vidéo touchante. Découvrez-la ci-dessous :

Mettant en vedette l’immense Ronflex et le petit orphelin Osselait, la vidéo d’1mn10 est la première d’une série de quatre courts épisodes qui seront diffusés tous les vendredi à 18h.

Produit par Polygon Pictures, le studio derrière la trilogie de films d’animation Godzilla de Netflix, un nouvel épisode sera en effet publié toutes les semaines dans le cadre du “Projet Ronflex”. Au moment de la rédaction de cet article, la publication officielle japonaise compte plus de 2 millions de vues sur Twitter, et la publication en anglais plus de 300 000 vues. Et les fans ont posté des commentaires enchantés devant la mignonnerie des petits personnages de poche.

Mais qu’est-ce que ce Projet Ronflex ? Il s’agit de la dernière campagne pour mettre en lumière le Pokémon dormeur. Car ces courts-métrages arrivent juste avant la toute dernière série animée Pokémon Horizons : The Series, qui débarquera le 23 février 2024 sur Netflix US (la France attendant toujours une confirmation pour sa diffusion.)

Réactions des fans à la nouvelle campagne Osselait et Ronflex

“Alors qu’Osselait regarde la pleine lune en se remémorant sa mère, il remarque que les profondeurs de la forêt brillent intensément… Qu’est-ce que ça pourrait être ? Rejoignez-nous vendredi prochain pour découvrir la suite !“

La réponse, bien entendu : Ronflex, le seul et unique ! Cette créature géante et gourmande, semblable à un ours, mange plus de 360 kilos de nourriture chaque jour. Il n’est donc pas étonnant qu’Osselait ait été terrifié à l’idée de devenir son prochain repas.

Heureusement, il survit (au prix de son précieux champignon). Comment va évoluer leur relation ?

Sur Twitter, un fan a commenté : “J’adore la mise en avant de mon Pokémon préféré“, d’autres partageant clairement ce sentiment, évoquant le côté adorable et mignon des deux monstres de poche.

Rendez-vous donc ces prochains vendredi pour découvrir la suite des aventures de ces deux Pokémons étrangement bien assortis.

