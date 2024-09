Un nouveau Pokémon Obscur ajouté en secret dans le dernier event Pokémon Go

Un bonus de l’événement Héros Légendaires de Pokémon Go rend possible l’obtention d’un Pokémon Obscur jusqu’ici indisponible.

Du 26 septembre au 1ᵉʳ octobre, les joueurs de Pokémon Go ont l’occasion de participer à l’événement Héros Légendaires centré sur l’incontournable duo de Zacian et Zamazenta. Au programme : des Raids épiques, deux parcours distincts et une Étude Ponctuelle.

De plus, un petit bonus pouvant sembler anodin a tout bonnement ajouté une forme Obscure à un Pokémon qui n’en avait pas encore : Smogogo de Galar. En effet, ce Pokémon Poison/Fée et sa pré-évolution ne sont jamais apparus dans les Raids obscurs.

Néanmoins, l’event Héros Légendaires offre aux joueurs l’opportunité de faire évoluer leur Smogo – sous sa forme de Kanto – en Smogogo de Galar. Et comme vous l’aurez compris, faire évoluer un Smogo obscur durant l’événement permet d’obtenir le tout nouveau Smogogo de Galar Obscur.

Un joueur a partagé son enthousiasme sur Reddit avec une capture d’écran de son Smogogo de Galar Obscur shiny, rappelant aux autres de profiter de cette opportunité rarissime.

Si vous possédez déjà un Smogo Obscur, tout ce que vous avez à faire est d’utiliser 50 Bonbons Smogo pour le faire évoluer en Smogogo de Galar Obscur. Pendant l’événement, Smogo n’évoluera pas en Smogogo de Kanto classique.

Il n’y a d’ailleurs aucune excuse pour ne pas profiter de cette occasion, car Smogo est de retour dans les Raids Obscurs à 1 étoile, rendant son obtention très facile.

En tant que Pokémon de type Poison/Fée, Smogogo de Galar est un peu plus utile que sa version purement Poison. Il apprend des attaques de type Fée STAB utiles, et son double type lui permet de résister aux types Dragon et Ténèbres.

Smogo et Smogogo ne sont pas les seuls Pokémon à forme régionale à bénéficier de ce traitement. Un événement de 2022 avait brièvement permis de faire évoluer Noeunoeuf en Noadkoko d’Alola, permettant ainsi à ceux qui avaient un Noeunoeuf Obscur d’obtenir la version Plante/Dragon du Pokémon Noix de Coco.

Cependant, étant donné la rareté de ces événements, Smogogo de Galar Obscur pourrait devenir l’un des Pokémon Obscurs les plus rares du jeu, à moins que Niantic ne décide de l’ajouter aux Raids Obscurs dans les prochains mois.

L’événement Héros Légendaires se termine le 1ᵉʳ octobre, ce qui signifie que les joueurs ont moins d’une semaine pour faire évoluer leur Smogo Obscur.