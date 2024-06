Un Pokémon “inarrêtable” de la Génération 1 devrait être Légendaire selon les fans

The Pokémon Company

Un Pokémon médiocre de la Génération 1 aurait dû être de rang Légendaire ; du moins, c’est ce que croient les fans, basés sur ses entrées élogieuses dans le Pokédex au fil des ans.

Les Pokémon de type Combat ont eu du mal à s’imposer à l’époque de Pokémon Rouge & Bleu. Non seulement les Pokémon de type Psy régnaient en maître avec leurs statistiques impressionnantes et leur manque de faiblesses exploitables, mais les attaques de type Combat n’étaient pas à la hauteur, même contre les Pokémon de type Normal de haut niveau, comme Ronflex et Tauros.

La pauvre lignée de Mackogneur a dû attendre Pokémon Or & Argent pour devenir pertinente. Non seulement les types Psy ont été nerfés, mais les nouveaux types introduits en Génération 2 (Ténèbres et Acier) sont faibles face aux types Combat, rendant ce dernier soudainement viable.

Il y a plus dans la force d’un Pokémon que les statistiques, comme discuté par les utilisateurs sur le subreddit Pokémon. Si l’on en croit les descriptions du Pokédex, la puissance de Mackogneur le place au même niveau qu’un Pokémon Légendaire ou Mythique.

Comme le mentionne l’auteur du post, “Il est également assez fort pour te jeter par-dessus l’horizon – Entrée de Pokémon Argent (…) A des bras qui peuvent réagir plus vite que le Pokémon ne peut penser – Entrée de Pokémon Cristal (…) Ce Pokémon peut lancer mille coups de poing en deux secondes – Entrée de Pokémon Diamant (…) PEUT DÉPLACER UNE MONTAGNE AVEC UN SEUL BRAS – Entrée de Pokémon Let’s Go Pikachu et Évoli.”

Immédiatement, ces descriptions élogieuses ont soulevé quelques doutes et questions. “Il peut bouger plus vite qu’il ne pense et lancer 1000 coups de poing, mais il n’a que 55 de vitesse lol”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit, “Pourtant, il est surpassé par Bétochef, le Pokémon au nez rigolo.”

Le problème est que les entrées du Pokédex sont souvent à des années lumières des capacités réelles d’un Pokémon, et semblent contenir plus de mythes que de faits. Si l’on en croit le Pokédex, Momartik garde des corps congelés dans son antre, ce qui semble à peine correct pour le monde des Pokémon.

Le design de Mackogneur le rend certainement digne d’un statut légendaire, mais bien que ses entrées dans le Pokédex vantent des exploits incroyables, ses performances dans les combats compétitifs Pokémon ont été beaucoup plus irrégulières, surtout comparées aux titans établis de la série.

