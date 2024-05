Pokémon Go teste la patience des joueurs avec la cinématique de Diancie

L’apparition de Diancie dans un nouvel événement Pokémon Go pousse les joueurs à regarder leur montre avec frustration alors qu’une longue cinématique d’introduction se joue pendant la rencontre.

En tant que jeu mobile, Pokémon Go est conçu pour être joué par petites sessions. Malgré cela, le jeu adore ses animations chronophages, ce qui est particulièrement agaçant lorsqu’on doit les répéter quotidiennement.

Heureusement, les rencontres avec des Pokémon sauvages ont rarement des animations étendues, sauf celles impliquant leur capture. Habituellement, les Pokémon sauvages apparaissent simplement à l’écran sans trop de fioritures.

The Pokémon Company Diancie se préparant à lancer son pouvoir Orage Adamantin

Une exception à cela concerne les Pokémon Légendaires et Mythiques, notamment Diancie, que l’on peut rencontrer dans le cadre de l’événement Glitz and Glam de Pokémon Go. Ces Pokémon ont parfois des intros plus longues, en raison de leur statut spécial.

Malheureusement, l’intro de Diancie a peut-être été un peu trop longue. Comme les fans en ont discuté en ligne, l’intro de plus de 40 secondes de Diancie, où il danse, était superflue, surtout pour un jeu mobile censé être jouable en déplacement.

Bien que cela ne soit pas exactement au niveau de l’animation “Supernova” ou “Chevaliers de la Table Ronde” de Final Fantasy VII en termes de détestabilité, l’intro de Diancie semble beaucoup plus longue qu’elle ne l’est réellement, principalement parce qu’il ne se passe rien de vraiment excitant.

Cela n’aide pas que l’événement Glitz and Glam ait été critiqué pour des tâches considérées comme chronophages pour d’autres raisons, avec des récompenses qui valent moins que les Poussières Étoiles utilisées pour les terminer.

Heureusement, les intros longues pour les Pokémon Légendaires/Mythiques dans Pokémon Go sont rares, donc les joueurs n’ont pas à les endurer régulièrement. Si ce n’est que l’intro dansante de Diancie pourrait être la partie la plus mémorable de l’événement, car le reste est conforme aux événements habituels de Pokémon Go.

