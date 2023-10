Un joueur de Pokémon Go se fait “piéger” sur une Route interminable

Un joueur de Pokémon Go s’est retrouvé “piégé” dans une Route, le jeu refusant de le laisser la terminer et le laissant ainsi coincé à l’intérieur.

Lancé en juillet 2023, le système de Routes de Pokémon Go permet aux joueurs de suivre un itinéraire préparé à l’avance par un autre membre de la communauté. En plus de donner l’opportunité se balader sur les traces d’un autre dresseur, chaque Route donne accès à des rencontres spéciales, et à une précieuse Cellule de Zygarde.

Cependant, beaucoup ont été déçus de constater que les Routes ont des défauts majeurs. Seuls certains joueurs peuvent les créer, et de nombreux bugs empêchent encore de profiter pleinement de cette fonctionnalité pourtant intéressante.

Un dresseur de Pokémon Go a notamment amusé la galerie sur Reddit, en présentant la route “interminable” sur laquelle il est resté coincé.

Ce dresseur de Pokémon Go refuse de quitter une route “interminable”

Partagé sur le subreddit The Silph Road le 8 octobre, un post de l’utilisateur BorderJust9287 a beaucoup amusé les dresseurs passant sur ce recoin de l’internet.

Notre dresseur malchanceux déclare dans sa publication : “Hier, j’ai commencé une Route, je l’ai suivie correctement et j’étais censé la terminer, mais elle ne m’a jamais donné l’option de finir.

J’ai essayé de redémarrer l’application près du point d’arrivée et cela n’a pas fonctionné, alors je l’ai laissée et j’ai continué mon chemin vers chez moi en espérant que cela serait résolu d’une manière ou d’une autre. Maintenant, j’ai déjà parcouru 6 fois la longueur de la route et le problème est toujours là”

Le pauvre joueur a ensuite expliqué qu’il avait redémarré l’application plusieurs fois et que, plus de huit heures plus tard, il recevait toujours des messages pour reprendre la route.

“Quoi qu’il en soit, je n’abandonne pas tant que je n’y suis pas obligé, afin de voir combien de temps ce bug va durer”, a-t-il ajouté.

D’autres dresseurs ont également partagé des expériences similaires dans les commentaires :

“La même chose m’est arrivée il y a peu de temps. J’ai dû résoudre le problème en abandonnant, mais bravo à toi pour ta patience”, a déclaré l’un d’eux.

Un autre a commenté : “Le bouton de fin est apparu et lorsque j’ai appuyé, il n’y avait pas d’option pour terminer la Route. J’ai fini par devoir abandonner. Cela m’est arrivé plusieurs fois.”

“Il m’est arrivé la même chose, il n’y a pas de solution à ce bug pour le moment. Vous devez l’abandonner”, a répondu un troisième.

Finalement, ce bug frustrant aura eu raison de la patience du dresseur chevronné. Ce dernier a fini par annoncer qu’il avait abandonné sa Route après près de 24h à rester coincé sur le parcours.

