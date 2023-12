Pokémon Go répond à la demande : Expansion majeure du stockage

Niantic / The Pokémon Company

Pokémon Go a reçu une autre augmentation considérable de la capacité maximale de stockage des objets et des Pokémon autorisée pour les dresseurs.

Étant principalement un jeu de collecte, avoir de l’espace de stockage supplémentaire est une ressource inestimable dans Pokémon Go.

Bien que le développeur Niantic ait lentement mais sûrement augmenté et étendu la quantité de stockage que les dresseurs peuvent utiliser pour les objets et les Pokémon, l’ajout constant de nouveau contenu dans le jeu signifie que l’espace de stockage est constamment demandé.

Maintenant, Pokémon Go a reçu une autre augmentation importante de stockage pour les objets et les Pokémon. Décortiquons exactement ce qui a augmenté et comment obtenir cet espace de stockage supplémentaire.

Pokémon Go reçoit une autre grande mise à niveau de stockage

Comme confirmé par le blog officiel de Pokémon Go, Niantic a confirmé que la limite de stockage des Pokémon et des objets a augmenté de 500 emplacements.

Niantic Optimiser votre stockage et transférer des Pokémon peut être ennuyeux, mais cela facilite légèrement les choses.

Cela signifie que le nombre total d’emplacements de stockage que les dresseurs peuvent avoir pour les Pokémon a augmenté à 7 300. Alternativement, les dresseurs peuvent maintenant détenir un maximum de 6 300 objets.

À partir du 7 décembre 2023, les dresseurs peuvent se rendre dans la boutique en jeu et acheter ces deux nouvelles mises à niveau de stockage.

La nouvelle de cette augmentation de stockage intervient suite à la demande de la communauté pour plus d’espace de stockage avant la saison des fêtes.

Ce manque d’espace de stockage avant la mise à jour la plus récente rendait presque impossible de stocker une version mâle et femelle de chaque Pokémon sorti pour le titre mobile. Naturellement, cela n’a pas bien été accueilli par de nombreux fans et collectionneurs cherchant à compléter leur Pokédex.

Comme la dernière mise à niveau de stockage a été publiée en août 2023, quatre mois se sont écoulés depuis la précédente augmentation d’espace.

Heureusement, ceux qui ont économisé des PokéPièces peuvent maintenant se rendre à la boutique Pokémon Go et augmenter leur stockage d’objets et de Pokémon de 500 emplacements. Avec le nombre d’événements que Niantic a prévu en décembre 2023, les fans auront certainement besoin de cet espace supplémentaire.

