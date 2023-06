Pokémon Go : Pourquoi les Pokémon capturés en 2016 sont si précieux ?

Plusieurs années après la sortie de Pokémon Go, beaucoup de dresseurs sont encore en possession de Pokémon capturés en 2016. Voilà pourquoi il ne faut en aucun cas les transférer.

Si vous faites partie des nombreux joueurs qui ont commencé l’aventure Pokémon Go dès le lancement du jeu, alors il est possible que votre collection contienne encore de nombreux individus capturés en juillet ou août 2016. Vous serez alors ravi d’apprendre que même le plus insignifiant Ratata de cette période a beaucoup de valeur !

Pourquoi une simple date donne tant de valeur à un Pokémon ? Pour le savoir, il faut se pencher sur la mécanique des Pokémon chanceux.

Les Pokémon Chanceux : qu’est-ce que c’est ?

Niantic N’importe quel Pokémon peut être chanceux : starter, shiny, légendaire…

Un Pokémon chanceux est une version rare de n’importe quel Pokémon qui apporte d’énormes avantages au dresseur qui le possède :

Le coût pour Recharger le Pokémon est divisé par deux

Ses IV sont au minimum à 12/12/12. Un Pokémon chanceux aura donc de bons IV, et même une probabilité de 1/64 d’avoir des IV parfaits

Pokémon chanceux et Pokémon de 2016 : quel rapport ?

C’est là que commencent les choses intéressantes. Lorsque deux joueurs échangent des Pokémon sur Pokémon Go, il y a une faible chance que les deux Pokémon échangés deviennent chanceux, et profitent donc des bonus exposés ci-dessous.

Plus un Pokémon est resté longtemps dans la collection d’un joueur et plus les chances que l’effet se déclenche lors de l’échange (et bénéficie aux deux joueurs) est élevé. Pour les Pokémon capturés dans les deux premiers mois après la sortie de Pokémon Go, soit juillet-août 2016, les chances que les Pokémon deviennent chanceux sont tout simplement de 100% !

Néanmoins, pour que ces anciens Pokémon deviennent chanceux et fassent devenir chanceux l’autre Pokémon dans l’échange, il y a une seule condition à remplir : vous devez disposer de moins de 10 Pokémon chanceux. Au delà de ce cap, les chances que votre petit protégé devienne chanceux reviennent à la normale.

Les attaques Legacy

Si les Pokémon les plus anciens sont intéressants à échanger, ils peuvent aussi s’avérer redoutables au combat. En effet, de nombreuses mises à jour ont remodelé Pokémon Go au fil des années. Du contenu a été ajouté, des événements ont eu lieu… et les Pokémon déjà existants ont également subi beaucoup de changements.

Certains Pokémon n’apparaissent plus avec les même capacité aujourd’hui qu’en 2016, et le seul moyen d’avoir par exemple un Otaria avec Pistolet à O’… c’est d’avoir capture ce Pokémon avec cette attaque avant que la mise à jour ne vienne modifier ce Pokémon.

Un exemple très connu est celui de Mewtwo, qui pouvait apprendre Ball’Ombre lorsqu’il était disponible en EX Raids. La puissance de cette attaque combinée aux excellentes stats de ce Pokémon mythique font de cette version de Mewtwo une véritable terreur… qui est dorénavant inaccessible pour ceux qui ne l’ont pas obtenu en EX Raids.

Niantic Mewtwo avec Ball’Ombre : un combo dévastateur et maintenant impossible à trouver

Vous l’aurez compris, les Pokémon peuvent prendre de la valeur au fil du temps. Prenez donc garde de ne pas transférer bêtement un Pokémon qui peut semble tout à fait commun au premier regard mais qui peut en réalité s’avérer très précieux.