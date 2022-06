Pokémon Go : Niantic continue son combat contre les tricheurs

Niantic, les développeurs de Pokémon Go, ont révélé leur plan d’action pour combattre les cheaters sur leur jeu mobile hyper populaire.

Pokémon Go a des problèmes avec des tricheurs depuis quelque temps et c’est une belle preuve que tous les jeux ont du mal à s’en faire, que ce soit Fortnite, CS:GO ou même Warzone par exemple.

Alors que ce jeu a vraiment explosé en 2017, il a fallu quelques années aux tricheurs pour marquer vraiment leur empreinte sur le jeu de Niantic. On parle surtout de la technique de “spoofing” qui est devenu un réel problème avec de nombreux joueurs qui essayent de désorienter le GPS de Niantic.

Et au final, cela permet à ces tricheurs d’accéder à des zones loin d’où ils vivent sans se déplacer pour trouver des nouveaux Pokémon et des arènes avec lesquels ils peuvent interagir dans soucis alors que le but du jeu est basé sur votre localisation en temps réel.

Cependant, Niantic a eu des problèmes par le passé en bannissant des joueurs injustement alors que les développeurs tentaient de mettre à mal les vrais cheaters. Et en ce mois de juin 2022, ils ont publié une mise à jour réaffirmant leur engagement envers le fairplay.

Le communiqué remercie déjà les fans pour leur patience avant de déclarer : “Nous avons investi pour devenir meilleurs lorsque nous observons les comportements des tricheurs et nous pouvons désormais mieux identifier ces activités avec plus de rapidité et de précision, empêchant les joueurs honnêtes d’être punis à tort.”

Il sera donc intéressant de voir comment les développeurs vont continuer leur combat contre la triche sur Pokémon Go dans les mois à venir !