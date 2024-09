Pokémon Go : La mise à jour 0.331.0 corrige des bugs, mais en crée d’autres

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go affirment que la mise à jour 0.331.0 du jeu mobile a cassé la fonctionnalité des appareils Go Plus.

Le développeur Niantic a déployé le patch 0.331.0 de Pokémon Go le lundi 16 septembre, avec des notes de mise à jour promettant des corrections de bugs et des améliorations qui auraient dû offrir une expérience beaucoup plus fluide.

Cependant, selon plusieurs Dresseurs, bien que la mise à jour ait corrigé certains problèmes, elle en a également causé d’autres. Les joueurs utilisant le Go Plus, qui attrape automatiquement les Pokémon, affirment que l’appareil cesse de fonctionner correctement si un Pokémon n’est pas actif.

Une personne a déclaré au site Pokémon Go Hub : « Dès que vous changez de tâche ou que vous verrouillez l’écran, l’appareil se déconnecte en moins d’une minute. Lorsque vous rouvrez le jeu, il recommence à fonctionner ».

Le même utilisateur a détaillé son problème sur le subreddit TheSilphRoad, en disant qu’il a essayé de nombreuses solutions sans succès. Même la désinstallation du jeu ou la réinitialisation de ses appareils n’ont pas aidé. La mise à jour 0.331.1 du 19 septembre n’a pas non plus apporté de solution.

The Pokémon Company

Ce qui a fonctionné pendant un court instant a été de revenir à la version précédente 0.329.2 de Pokémon Go. Cependant, Niantic a depuis rendu la dernière mise à jour obligatoire. Cela signifie donc que ceux qui ont des appareils Go Plus maintenant hors service n’ont d’autre choix que d’attendre qu’une véritable solution soit mise en ligne.

Malheureusement, ce problème ne semble pas isolé. Plusieurs utilisateurs de Twitter/X ont déclaré que leurs appareils Go Plus ne fonctionnaient pas correctement depuis quelques jours.

« Pas étonnant qu’il ne fasse rien lorsque le jeu n’est pas en activité. Ça le rend pratiquement inutile tant que ce n’est pas corrigé », a écrit un joueur sous le post de Pokémon Go Hub.

Une autre personne a ajouté : « C’est le même cas avec le Go ++ aussi… ».

D’autres affirment que leurs auto-catchers fonctionnent très bien, même après le déploiement des dernières mises à jour sur Android et iOS. Ainsi, il est difficile de déterminer l’ampleur du problème qui affecte Pokémon Go, d’autant plus que Niantic n’a pas encore abordé la question au moment de l’écriture de cet article. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

