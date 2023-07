Pokémon Go devient “injouable” alors que des écrans noirs pourrissent le jeu

De nombreux utilisateurs de Pokémon Go ont qualifié le jeu d’injouable suite à une mise à jour catastrophique.

Depuis son lancement en 2016, Pokémon Go a conservé sa place parmi les jeux mobiles les plus populaires sur les appareils Android et iOS.

Cependant, cette histoire de succès n’est pas exempte d’accrocs pour autant. Entre les nombreux dramas entourant les changements apportés par le développeurs et les bugs qui nécessitent régulièrement le report d’événements entiers, les joueurs perdent patience.

Depuis la dernière mise à jour, les joueurs de Pokémon Go ont appris à bien plus se méfier des écrans noirs que de la Team Go Rocket.

L’article continue après la publicité

Un bug d’affichage rend Pokémon Go “injouable”

Dans un post sur le subreddit The Silph Road, l’utilisateur kingladyslayer a été parmi les premiers à signaler le bug de Pokémon Go :

“Après la mise à jour récente, le jeu est devenu injouable pour une grande partie de ma communauté locale.

Lors du lancement du jeu, l’écran d’accueil et l’écran de chargement s’affichent, mais ensuite c’est simplement cet écran noir sans qu’il n’y ait rien à faire pour réparer correctement cela.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Si vous désinstallez et réinstallez l’application, le jeu fonctionnera temporairement mais reviendra bientôt à l’écran noir lors de la réouverture de l’application. Il semble que ce soit un problème pour les appareils iOS comme Android.

L’article continue après la publicité

Dans cet état actuel, il pourrait être conseillé de ne pas mettre à jour vers la dernière version car vous ne pouvez pratiquement pas jouer au jeu pour le moment si vous êtes affecté par ce bug.”

D’autres se sont rapidement emparés des commentaires pour partager leurs expériences avec Pokémon Go dernièrement, beaucoup révélant qu’ils ont également des écrans noirs.

“J’ai le même problème maintenant, je me suis correctement connecté et j’ai joué il y a peu. J’ai quitté l’application et maintenant je suis bloqué sur cet écran noir après que le chargement se soit terminé. L’application a été mise à jour hier,” a répondu un utilisateur.

L’article continue après la publicité

Un autre a dit : “J’ai le même problème. Fermer et rouvrir l’application semble permettre de charger, mais ce n’est pas constant et j’ai parfois dû le faire 4/5 fois pour passer l’écran noir.”

Niantic n’a pas encore abordé le problème sur les réseaux sociaux, mais nous ne manquerons pas de vous informer s’ils le font. En attendant, rendez-vous dans notre section Pokémon Go pour plus de nouvelles et d’autres histoires virales.