Pokémon Go : Comment faire évoluer Rocabot en Lougaroc Forme Diurne et Nocturne

Le début de la Saison d’Alola sur Pokémon Go a ajouté la possibilité d’obtenir Rocabot. Découvrez également comment obtenir ses évolutions Lougaroc Forme Diurne et Lougaroc Forme Nocturne.

Pour célébrer le début de la nouvelle saison consacrée à Alola, plusieurs espèces de la région ont été introduites dans Pokémon Go comme le légendaire Tokorico et notamment le petit chiot de type Roche Rocabot.

Cependant, capturer Rocabot ne sera pas une mince affaire car il n’apparaîtra pas dans la nature. Si votre but est d’ajouter à votre Pokédex ses deux formes évolutives, Lougaroc Forme Diurne et Nocturne, la partie sera encore plus difficile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous trouverez néanmoins dans cet article, toutes les informations dont vous avez besoin pour attraper Rocabot et obtenir son évolution Lougaroc sous ses différentes formes.

Niantic La Saison d’Alola a réservé de nombreuses surprises aux joueurs de Pokémon Go !

Comment obtenir Rocabot dans Pokémon Go ?

Rocabot est donc disponible sur Pokémon Go depuis le 1er mars 2022 à la suite du début de la Saison d’Alola. La seule façon pour l’obtenir en ce moment est de le vaincre dans un Raid 1 étoile ou de le faire éclore à partir d’un œuf de 10 km.

Contrairement à la plupart des autres Pokémon de la région d’Alola qui ont fait leurs débuts lors de l’événement “Bienvenue à Alola”, Rocabot n’est pas dans la liste des Pokémon sauvages qui apparaissent dans la nature, ce qui le rend actuellement assez rare pour un non légendaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment faire évoluer Rocabot en Lougaroc Forme Diurne dans Pokémon Go ?

Niantic Rocabot et Lougaroc Forme Diurne.

La manipulation est tout ce qu’il y a de plus classique. Afin de transformer Rocabot en Lougaroc Forme Diurne, vous devrez récolter 50 Bonbons et le faire évoluer de jour.

Pour connaître l’heure de la journée référez-vous à la carte du jeu qui représentera un ciel clair.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Comment faire évoluer Rocabot en Lougaroc Forme Nocturne dans Pokémon Go ?

Niantic Rocabot et Lougaroc Forme Nocturne.

Même principe que pour la Forme Diurne, Rocabot évoluera en Lougaroc Forme Nocturne avec 50 Bonbons. Bien évidemment, il faudra réaliser la manipulation pendant la nuit !

Lougaroc Forme Diurne & Lougaroc Forme Nocturne : Quelle est la meilleure évolution ?

Les deux formes de Lougaroc ont des statistiques similaires et ils sont toutes les deux de type Roche. Cependant, Lougaroc Forme Nocturne semble être la meilleure option si vous ne pouvez pas avoir les deux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré une statistique d’attaque inférieure, Lougaroc Forme Nocturne compense cette légère faiblesse avec des statistiques en défense et en endurance plus élevées. Il possède également un meilleur ensemble de mouvements avec l’Attaque Immédiate Riposte et l’Attaque Chargée Psycho-Croc.

Les deux formes ne sont pas vraiment recommandées pour la Ligue de Combat Go. Lougaroc Forme Nocturne semble être le plus performant. Selon le site PvPoke, il se classe 350e dans la Ligue Super contre la 848e place pour Lougaroc Forme Diurne.

Lougaroc Forme Crépusculaire est-il disponible dans Pokémon Go ?

Niantic Lougaroc Forme Crépusculaire.

Malheureusement, Lougaroc Forme Crépusculaire n’est pas disponible dans Pokémon Go pour le moment. Cependant, nous savons que que son nom est déjà dans les fichiers du jeu. Il pourrait faire son apparition sur l’application mobile d’ici une prochaine mise à jour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un événement spécial est-il à prévoir ? Pour le moment Niantic n’a donné aucune information. Les joueurs devront donc patienter avant de compléter la liste des trois différentes formes de Lougaroc sur Pokémon Go.

Programme Heures vedette | Comment se préparer à l’Heure vedette | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket