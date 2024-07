Pokémon Go augmente la capacité de stockage et du sac en préparation d’un event

Dans un post sur Twitter/X, Niantic a annoncé que la capacité de stockage de Pokémon et de l’inventaire sera augmentée de 500 chacun, portant ainsi les limites maximales à 8 300 Pokémon et 7 300 objets.

Cette augmentation suit une précédente extension de stockage en décembre 2023 dans Pokémon Go.

Cette expansion intervient juste avant le Festival Pokémon Go 2024 Global, le plus grand événement annuel du jeu qui promet aux joueurs de capturer une multitude de nouveaux Pokémon.

Le stockage est constamment un problème dans Pokémon Go, surtout avec l’ajout de toujours plus de nouveaux Pokémon et de formes à obtenir. Avec plus de 852 espèces actuellement disponibles, sans compter les Shiny, les variantes régionales, les Pokémon costumés exclusifs aux événements et d’autres formes alternatives – vous aurez besoin de plus d’emplacements si vous voulez tous les attraper.

Le timing est particulièrement bon, car la partie globale du Festival Pokémon Go aura lieu les 13 et 14 juillet, après des événements locaux à Sendai, Madrid et New York.

L’événement ajoute Necrozma et ses formes Ailes de l’Aurore et Crinière du Couchant, propose de nombreux raids Ultra Chimères, et met en avant d’autres Pokémon rares comme Zarbi.

De plus, de nombreux autres événements Pokémon Go sont prévus pour juillet et au-delà, y compris les Journées Communauté et les Heures de Raid.

Les joueurs peuvent acheter plus de stockage pour les Pokémon et l’inventaire en se rendant dans la Boutique Pokémon Go en jeu, où 50 emplacements supplémentaires pour chaque coûtent 200 PokéPièces.

