Comment ajouter les widgets Pokémon Go sur Android et iOS : suivi des Œufs et Copains

Les widgets de suivi d’exploration sont des outils extrêmement pratiques pour les joueurs de Pokémon Go. Découvrez leur utilité et comment les installer sur Android et iOS.

Saviez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir votre application Pokémon Go pour vérifier la jauge de nourriture de votre Copain, ou encore les kilomètres restant à parcourir avant l’éclosion d’un Œuf ? Grâce aux widgets de suivi d’exploration, vous pouvez consulter en un instant plusieurs données essentielles directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone.

Pour couronner le tout, il arrive que des événements de Pokémon Go offrent un avantage aux dresseurs utilisant les widgets, à l’image de la distance d’éclosion réduite pour les Œufs lors de certains events.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors sans plus attendre, voici tout ce que vous devez savoir pour profiter pleinement des widgets Pokémon Go.

Sommaire

Niantic

À quoi servent les widgets Pokémon Go ?

Les widgets sont des outils très pratiques qui permettent à des applications d’afficher des informations directement sur l’écran d’accueil de votre smartphone. Cela peut par exemple vous permettre de consulter la météo ou de voir votre to-do-list sans avoir à ouvrir une application dédiée.

Dans le cas de Pokémon Go, il existe 3 widgets que vous pouvez gratuitement ajouter à votre écran d’accueil sur Android ou iOS :

Suivi d’exploration : Copain – Affiche une image de votre Copain, le nombre de cœurs obtenus dans la journée, les km restants pour obtenir un cœur et la jauge de faim.

– Affiche une image de votre Copain, le nombre de cœurs obtenus dans la journée, les km restants pour obtenir un cœur et la jauge de faim. Suivi d’exploration : Œufs – Affiche tous les Œufs dans vos incubateurs, ainsi que la distance restant à parcourir pour les faire éclore.

– Affiche tous les Œufs dans vos incubateurs, ainsi que la distance restant à parcourir pour les faire éclore. Suivi d’exploration : résumé d’activité – Affiche le nombre de km parcourus durant la semaine, la durée restante avant l’éclosion du prochaine Œuf, le nombre de cœurs obtenus avec le Copain, la distance à parcourir avant le prochaine cœur et la jauge de faim.

Comment installer un widget Pokémon Go sur Android

Voici la démarche à suivre pour installer l’un des 3 widgets Pokémon Go sur Android :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Maintenez votre doigt sur un espace vide de votre écran d’accueil

En bas de votre écran, choisissez “Widgets”

Défilez dans la liste d’application jusqu’à trouver “Pokémon Go”, ou utilisez directement la barre de recherche en haut de l’écran

Choisissez le widget qui vous intéresse parmi “Copain”, “Œufs” ou “résumé d’activité”

Une fois de retour sur l’écran d’accueil, maintenez votre doigt sur votre nouveau widget, puis déplacez-le où bon vous semble

Notez qu’il est tout à fait possible d’ajouter plusieurs widgets Pokémon Go à votre écran d’accueil. Pour éviter qu’ils ne prennent trop de place, vous pouvez également créer une pile de widgets, qui vous permettra de swap de l’un à l’autre. Pour créer une pile, maintenez votre doigt sur un widget Pokémon Go, sélectionnez “Créer une pile”, puis ajoutez un autre widget Pokémon Go comme décrit précédemment.

Comment installer un widget Pokémon Go sur iOS

Voici la démarche à suivre pour installer l’un des 3 widgets Pokémon Go sur iOS :

Maintenez votre doigt sur un espace vide de votre écran d’accueil

Appuyez sur le symbole “+” en haut à gauche de votre écran

Cherchez “Pokémon Go” dans la liste de vos applications

Choisissez le widget qui vous intéresse parmi “Copain”, “Œufs” ou “résumé d’activité”

Une fois de retour sur l’écran d’accueil, maintenez votre doigt sur votre nouveau widget, puis déplacez-le où bon vous semble

Quel que soit l’appareil et l’OS que vous utilisez, il est recommandé d’activer le Suivi d’Aventure dans les paramètres de Pokémon Go. Cela permettra à l’application de suivre vos déplacements même lorsque l’application n’est pas ouverte, et ainsi de donner toute leur utilité à vos widgets.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les widgets de Pokémon Go. Découvrez plus de guides :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain