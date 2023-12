Pokémon Go à Disney : Le paradis des PokéStops pour les dresseurs

Un dresseur de Pokémon Go a été sidéré après que son voyage dans un parc à thème Disney se soit avéré être un paradis de PokéStops et de dresseurs.

L’un des éléments les plus reconnaissables de Pokémon Go sont les PokéStops. Ces panneaux de jeu indiquent l’emplacement de points d’intérêt du monde réel et offrent une variété de récompenses lorsqu’ils sont activés.

Bien que trouver des PokéStops soit assez courant pour la plupart des dresseurs, ceux qui vivent dans des zones rurales du monde se lamentent souvent de leur manque de succès à trouver ces points d’intérêt en jeu.

Rural ou non, les dresseurs sont généralement stupéfaits lorsqu’ils voient une mer de PokéStops dans une zone peuplée pour la première fois. Cela a été le cas pour un fan après un voyage dans un parc à thème Disney.

Le voyage d’un dresseur Pokémon Go à Disney est inondé de PokéStops

Un post sur le subreddit de Pokémon Go a souligné combien il est amusant d’aller dans un endroit où de nombreux dresseurs se sont rassemblés.

“Nous sommes à Disney aujourd’hui et je ne me rendais pas compte du nombre de PokéStops ici”, a déclaré l’auteur. Il a inclu une capture d’écran du parc au loin, montrant des tonnes d’Arènes, de Raids, et d’autres PokéStops jonchant les environs.

Bien que certaines villes très peuplées puissent parfois abriter de nombreux PokéStops, l’un des emplacements réels les plus communs qui ont une mer de points d’intérêt en jeu sont les parcs à thème.

Les fans dans la section des commentaires ont partagé leurs propres expériences de voyages dans des lieux remplis de PokéStops. “Je pensais que Disney était fou jusqu’à ce que j’aille au Japon. C’est presque accablant mais c’est tellement cool de voir 20 personnes dans chaque raid”, a déclaré un dresseur.

D’autres ont donné des conseils au dresseur sur comment tirer parti de leur situation chanceuse. “N’oubliez pas de vider tous vos cadeaux réguliers et d’obtenir des cadeaux uniques”, a déclaré un fan.

L’auteur a donné des mises à jour dans les commentaires. Il a dit : “Mise à jour : je suis passé de 1 Poké Ball, 3 Super Ball, 7 Hyper Ball, et aucune Potion à maintenant 9 Max Potions, 3 Hyper, 3 Super, 6 Normales, et 88 Poké Balls, 26 Super Ball, et 21 Hyper Ball.”

Les fans qui se rendent dans les parcs à thème à l’avenir devraient essayer de profiter de la situation unique dans Pokémon Go, mais aussi prendre le temps de profiter du voyage également.