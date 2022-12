Où trouver Dunaja et Dunaconda dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

THE POKEMON COMPANY

Parmi les nombreux Pokémon de la huitième génération qui sont de retour dans Pokémon Écarlate et Violet, nous pouvons retrouver Dunaja et Dunaconda. Voici où vous pouvez les capturer.

Pokémon Écarlate et Violet comprend de nombreux Pokémon des générations précédentes tels que Wimessir, Frissonille, et Sorcilence pour n’en citer que quelques-uns.

Et parmi les nombreux Pokémon qui sont de retour de Pokémon Épée et Bouclier, nous pouvons retrouver Dunaja et son évolution Dunaconda, qui était l’un des rares Pokémon à recevoir une forme Gigamax.

L’article continue après la publicité

Bien que Dunaconda ne puisse pas obtenir la forme Gigamax dans la région de Paldea, il reste tout de même un Pokémon Sold qui peut constituer un ajout puissant à n’importe quelle équipe.

Alors sans plus attendre, découvrez où vous pouvez retrouver ces serpensable dans Pokémon Écarlate et Violet.

Où trouver Dunaja dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Fidèle à son typage terrestre, Dunaja ne se trouve que dans les zones arides et désertiques de Paldea. Il y a donc deux endroits principaux où les dresseurs peuvent trouver Dunaja dans la nature : Désert Rôtissable à l’ouest de la carte et dans la Zone Est n°3.

L’article continue après la publicité

Cependant, il est important de noter que les joueurs devront d’abord s’approcher discrètement de Dunaja en appuyant sur le bouton B. Si les dresseurs font peur à Dunaja et qu’il s’enfonce sous terre, il ne ressortira pas.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

THE POKEMON COMPANY Dunaja se trouve dans les zones désertiques de l’est et de l’ouest de la région de Paldea.

Où trouver Dunaconda dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Malheureusement, contrairement à sa préévolution, les joueurs ne peuvent pas trouver de Dunaconda dans la nature. Cela signifie que les joueurs qui veulent utiliser un Dunaconda ou ceux qui remplissent leur Pokédex devront faire évoluer Dunaja ou recevoir Dunaconda par le biais d’un échange.

THE POKEMON COMPANY Dunaconda ne peut pas se trouver dans la nature de Pokémon Écarlate et Violet.

Comment faire évoluer Dunaja en Dunaconda dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Heureusement, il est assez facile de faire évoluer Dunaja en Dunaconda puisqu’il suffit de le faire passer au niveau 36.

L’article continue après la publicité

Et voilà, vous savez tout pour trouver Dunaja et le faire évoluer en Dunaconda dans Pokémon Écarlate et Violet.