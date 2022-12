Où trouver Dedenne dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

The Pokemon Company

Plusieurs adorables Pokémon des générations précédentes ressemblant à des rongeurs comme Dedenne, un Pokémon de type Électrik et Fée, ont fait leur retour dans Pokémon Écarlate et Violet. Voici tout ce que vous devez savoir si vous voulez capturer Dedenne.

Comme le veut la tradition, Pokémon Écarlate et Violet a introduit un tout nouveau Pokémon ressemblant à un rongeur, dans la même veine que Dedenne et Pachirisu, des générations précédentes.

Alors que Pohm est un Pokémon particulièrement intéressant, qui peut évoluer en Pohmotte puis en Pohmarmotte, il ne vole pas pour autant la vedette aux plus anciens. Les joueurs qui veulent capturer les autres rongeurs de la franchise peuvent les trouver en errant dans les régions sauvages de Paldea.

L’article continue après la publicité

Cependant, la route peut être longue si l’on ne sait pas où chercher. Voici tout ce que vous devez savoir pour trouver rapidement Dedenne dans Pokémon Écarlate et Violet.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Où trouver Dedenne dans Pokémon Écarlate et Violet ?

S’il n’est pas rare de croiser un Dedenne dans Écarlate et Violet, on ne le trouve malheureusement qu’à seulement 2 endroits dans tout Paldea. Les dresseurs qui cherchent à attraper un Dedenne peuvent le trouver dans la zone au centre de la carte entourant la ville de Mezclamora et dans la Zone Nord n°3.

Game Freak Dedenne ne peut être trouvé que dans 2 zones.

Bien que Dednne ne soit pas le Pokémon de type Électrik le plus fort, il a l’avantage d’être également de type Fée. Il est par ailleurs le seul Pokémon non légendaire à posséder la combinaison de type Électrik et Fée, qu’il partage avec Tokorico d’Alola.